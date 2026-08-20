Monterrey, Tigres, América y Chivas, a conservar paso perfecto en Apertura femenino

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México, 20 ago (EFE).- Monterrey, Tigres UNAM, América y Guadalajara lucen como favoritos en sus respectivos partidos de la cuarta jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano, para mantener el paso perfecto que los tiene como dominadores del certamen

El Monterrey, en el que juega la española Lucía García, abrirá la jornada este viernes con la misión de derrotar al León, que tiene un triunfo y dos derrotas en la campaña.

Las Rayadas, que son dirigidas por la francesa Amandine Miquel, tienen nueve puntos en el grupo 1 del certamen, en el que sólo son superadas por Tigres UANL por mejor diferencia de goles.

El mismo día, Pumas UNAM, en el que actúa la española Andrea Pereira, está obligado a vencer al Querétaro para demostrar que puede ser uno de los equipos más competitivos del certamen en el que suma una victoria y dos tropiezos.

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El sábado, Tigres UANL, del entrenador español Pedro Martínez, no debe tener problemas para derrotar al Cruz Azul, un equipo que a pesar de tener dos triunfos se ha distinguido por su fragilidad defensiva, algo que demostró en su derrota por 10-0 ante el América hace un par de fechas.

También el sábado el Juárez FC se medirá al Santos Laguna.

El domingo llama la atención la visita del Guadalajara, que dirige el español Pedro Contreras, al Pachuca, en el que juega la seleccionada mexicana Charly Corral.

Las Chivas tienen en su poder ofensivo, que es liderado por Alicia Cervantes, una de sus principales virtudes. Acumulan 10 goles en tres partidos, algo de lo que deberá cuidarse el Pachuca, que busca regularidad, luego de sumar una victoria, un empate y un descalabro.

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En otro partido, el campeón América, en el que brilla la española Irene Guerrero, luce muy superior para derrotar al Necaxa, que acumula tres derrotas en la competencia.

Las Águilas arrancaron el certamen de manera explosiva. Suman tres victorias en la cima del grupo 2 en el que presumen 18 goles a favor, golearon 10-0 a Cruz Azul en la fecha dos, y sólo han recibido un gol.

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El domingo también chocarán Puebla y San Luis.

La cuarta jornada cerrará el lunes con dos partidos.

El Toluca visitará al Atlante y el Atlas recibirá al Tijuana

Partidos de la cuarta jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano:

Viernes 21.08: Pumas UNAM-Querétaro, Monterrey-León.

Sábado 22.08: Cruz Azul-Tigres UANL, Juárez FC-Santos Laguna.

Domingo 23.08: Puebla-San Luis, Pachuca-Guadalajara, Necaxa-América.

Lunes 24.08: Atlante-Toluca, Atlas-Tijuana.