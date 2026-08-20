Franklin Templeton cierra su primer vehículo estructurado de mercados privados tras captar 1.500 millones

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Franklin Templeton ha cerrado su primer vehículo estructurado de inversión en mercados privados, conocido como CFO (Collateralized Fund Obligation), con una captación de 1.500 millones de dólares (unos 1.280 millones de euros) de inversores de todo el mundo, según ha informado este jueves la gestora en un comunicado.

La operación, denominada Franklin Templeton Structured Solutions 2026, L.P., agrupa exposición a distintas estrategias de mercados privados de la firma, con el objetivo de ofrecer a los inversores una cartera diversificada a través de una única estructura.

En concreto, el vehículo combina inversiones secundarias de private equity y vehículos de continuación gestionados por Lexington Partners, especializada en mercados secundarios de capital privado y coinversiones, con préstamos directos a empresas estadounidenses de tamaño medio gestionados por Benefit Street Partners (BSP), la filial de Franklin Templeton especializada en crédito alternativo.

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"Estamos observando una creciente demanda de los clientes por acceder a estrategias diferenciadas de mercados privados a través de estructuras eficientes y escalables", ha señalado director global de Operaciones de Wealth Management Private Markets de Franklin Templeton, George Stephan, quien ha destacado que este primer CFO responde a esa demanda al reunir la experiencia de los distintos gestores de mercados privados de la firma en una única propuesta.

Por su parte, el codirector de Private Markets Product de Franklin Templeton, Jake Williams, ha aseverado que la operación demuestra cómo las soluciones estructuradas pueden combinar diferentes capacidades de los mercados privados para responder a las necesidades de las carteras institucionales.

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NUEVO CANAL DE CAPTACIÓN

Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), la plataforma de soluciones de inversión de la compañía, actuará como gestor de las garantías de la operación y aportará su experiencia en construcción de carteras, gestión de liquidez y control de riesgos tanto en mercados públicos como privados, tal y como ha apuntado la entidad.

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El cierre de la operación supone para Franklin Templeton la creación de un nuevo canal de captación de capital para su plataforma de mercados privados.

La gestora prevé que estas estructuras puedan extenderse entre un abanico cada vez más amplio de inversores, incluidos asesores de inversión registrados (RIA, por sus suglas en inglés), family offices, compañías aseguradoras y distribuidores de productos de gestión patrimonial.

Evercore actuó como asesor de estructuración y agente de colocación de la operación, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP ejerció como asesor jurídico del emisor. Por último, la compañía ha precisado que la operación ya se encuentra cerrada y no está abierta a nuevas inversiones.

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