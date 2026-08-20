Canciller de Cuba acusa a Marco Rubio de impedir "servicios básicos" con sanciones

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La Habana, 20 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de tener un "propósito deliberado" para impedir que el Gobierno cubano "garantice los servicios básicos a la población", en un mensaje en la red social X en respuesta a la última ronda de sanciones de Washington.

Estados Unidos sancionó hoy a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.

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"En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes privadas cubanas", resaltó el canciller cubano en su mensaje.

Entre los sancionados están directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), a los que Rubio acusó de "infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos".

Rodríguez calificó de "fracasada obsesión" contra Cuba estas sanciones y defendió al ICAP "institución que por más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz", asegurando que es "todo lo contrario a lo que el Secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta".

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Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, por ahogar a una Cuba ya en crisis.

A principios de agosto, Rubio advirtió a Cuba que no habrá "válvula de escape" a la presión de Washington para exigir cambios radicales en la isla, y que no podrá ganar tiempo esperando el fin del segundo mandato de Trump.

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La presión estadounidense con el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y esta nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad del país caribeño. EFE