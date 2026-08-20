Ángel León y Gastón Acurio unirán la investigación marina y la cocina peruana en un encuentro en Aponiente

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El restaurante Aponiente, que cuenta con tres estrellas Michelin y está ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), acogerá el próximo 10 de septiembre un encuentro entre el chef peruano Gastón Acurio y a Anthony Vásquez Díaz, chef ejecutivo de La Mar Lima, en un almuerzo inédito en el que se fusionará la investigación marina desarrollada por el equipo de Ángel León con la tradición culinaria peruana.

En concreto, ésta será la primera vez que un chef invitado participa en la nueva propuesta gastronómica que ha diseñado el reconocido 'chef del mar' en Aponiente, inaugurada este año sobre las marismas de la Bahía de Cádiz, según informa en un comunicado.

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Asimismo, la jornada marcará la primera ocasión en que Ángel León y Gastón Acurio compartan cocina, tras haber coincidido previamente en diversos encuentros internacionales.

De esta forma, la vivencia culinaria arrancará en las inmediaciones del histórico Molino de Mareas. En este entorno natural, el equipo de Aponiente mostrará la labor de investigación que desarrolla desde hace años en el ecosistema de las marismas y los productos que en él se originan.

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A partir de ingredientes autóctonos de este hábitat -como halófitas, camarón vivo, carne de cangrejo azul, dorada, lubina, almejas y ostras-, Gastón Acurio y Anthony Vásquez Díaz elaborarán una secuencia de pases inspirada en la propuesta gastronómica de La Mar.

"Recibir a Gastón en Aponiente es un privilegio. Es un cocinero que ha sabido enseñar al mundo el valor de la biodiversidad de su país y dignificar el trabajo de quienes viven del mar y de la tierra. Me hace especial ilusión que pueda conocer nuestra marisma y cocinarla desde su propia mirada", ha destacado el chef Ángel León.

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Posteriormente, se trasladará al interior del restaurante para dar paso al menú de temporada de Aponiente. La propuesta incluirá creaciones representativas de su actual etapa, entre las que figuran 'Judías del mar, finas hierbas', 'Calamar, vainilla & calabaza' y la 'Tarta tatin de algas'.

De esta forma, esta cita reunirá por primera vez a dos figuras clave en la revalorización del producto marino a nivel global: la labor de I+D culinaria liderada por Ángel León desde la Bahía de Cádiz y la difusión internacional de la gastronomía peruana abanderada por Acurio a través de La Mar.

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Por otro lado, la chef eslovena de Hisa Franko, Ana Ros, será la segunda invitada de Ángel León a esta serie de encuentros y será la primera vez que cocine junto al chef gaditano el próximo 24 de septiembre.

"Ana y yo venimos de paisajes muy distintos, pero nos une una manera muy parecida de entender la cocina. Ella lleva años aprendiendo a leer su valle y nosotros a escuchar la marisma. Me emociona ver qué descubre Ana aquí y cómo reinterpreta nuestros productos vivos desde su propia mirada", ha explicado Ángel León.

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Por su parte, Ana Ros ha reconocido que tiene "muchísimas ganas de volver a uno de los restaurantes más mágicos del mundo, Aponiente". "Esta vez no para disfrutar del aperitivo en la terraza y de una cena increíble en el comedor, sino para cocinar uno de los cuatro manos más emocionantes que he hecho nunca", ha destacado.