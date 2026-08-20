Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 de agosto (15.00 GMT)

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Madrid, 20 ago (EFE).-

Bogotá.- Al menos trece personas muertas y siete heridas dejó un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.

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Catia La Mar (Venezuela).- Entre las ruinas de edificaciones y el paso de la maquinaria que remueve los escombros, casi dos meses después de los potentes terremotos del 24 de junio, en el estado venezolano de La Guaira la rutina se ha abierto paso entre centenares de carpas en las que imperan la precariedad y la resistencia.

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Ceuta (España).- El operativo de limpieza puesto en marcha este jueves en la playa ceutí de El Trampolín tras el desalojo del asentamiento ha tenido que ser paralizado temporalmente después de que decenas de las personas que habían sido trasladadas esta mañana regresaran al enclave, aparentemente para buscar o recoger pertenencias personales.

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Madrid.- La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, accidentado el 20 agosto de 2008 tras su despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos, conmemora este jueves los 18 años del accidente con actos en silencio "hartos y dolorosamente decepcionados por el maltrato" de la justicia.

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Marjayoun (Líbano).- La ministra de Defensa de España, Margarita Robales, visitó este jueves a las tropas españolas que forman parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) con motivo del 20 aniversario de la misión de paz, en la Base Miguel de Cervantes, en Marjayoun (Líbano), durante la segunda jornada de su viaje al país.

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Ceuta (España).- Cerca de 1.700 migrantes han abandonado este jueves a pie y escoltados por la Policía Nacional la playa de El Trampolín, en el marco del dispositivo puesto en marcha para desalojar este asentamiento y trasladar a sus ocupantes a los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta.

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Tiro (Líbano).- El ministro de Cultura libanés, Ghassan Salame, y el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, visitaron este jueves las ruinas de al-Bass en la ciudad de Tiro, afectada por el conflicto entre Israel y Hezbolá.

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Londres.- El regreso de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, al Reino Unido, donde han matriculado a sus dos hijos en un colegio, supone un giro inesperado en torno al controvertido 'Megxit' de hace más de seis años, cuando decidieron apartarse de la Casa Real británica en medio de desavenencias con su familia.

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Mar negro.- Rumanía destruyó este jueves con cazas F-16 un dron marino cerca de la plataforma de gas Neptun Deep, en el mar Negro, al considerar que suponía una amenaza para la infraestructura y los trabajadores, y atribuyó a Rusia el origen de la nave no tripulada.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) reiteró este jueves su "expectativa" de que todos los migrantes que ingresaron en Ceuta a finales de julio sean devueltos, aunque también sostuvo que "hay que garantizar la protección de las personas vulnerables", ante los planes de traslado del Gobierno de España de 500 niñas desde Ceuta a la península.

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Riga.- El primer ministro letón, Andris Kulbergs, recibió este jueves en Riga a su homólogo lituano,Mindaugas Sinkevicius, para abordar el refuerzo de las relaciones bilaterales y las estrategias de defensa conjuntas entre ambos países.

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Islamabad (Pakistán).- El ministro de Exteriores de Siria, Asaad Hassan al Shaibani, llegó este jueves a Islamabad en una visita oficial que coincide con los últimos ataques israelíes contra territorio sirio y con la condena de Pakistán a esas operaciones.

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Khandwa (India).- Un hombre con una máscara de perro entró esta semana en una audiencia pública de la ciudad india de Khandwa, se colocó junto al líder de la oposición municipal y permaneció allí mientras este denunciaba presuntas irregularidades en el dinero destinado a esterilizar a los animales callejeros.

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Pekín.- Cientos de personas visitaron este jueves la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín, evento en el que se exhibe lo más destacado en materia de robótica, entre ellos los robots humanoides de la empresa Unitree.

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Kuala Lumpur.- La Galería Nacional de Arte en Kuala Lumpur exhibe la exposición de arte "Cinta Buatan Malaysia", ("Amor hecho en Malasia") una muestra que rememora la década que va de 1979 a 1989 que ha sido "fundamental en la historia cultural y las artes visuales de la nación", como señala la presentación de la exhibición.

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Boquete (Panamá).- Los árboles de café de la exclusiva variedad geisha en Panamá mantienen la totalidad de pureza genética respecto a sus plantas ancestrales de Etiopía y conservan un perfil sensorial único, revelaron dos estudios presentados por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

Bogotá (Colombia).- El elenco original de ‘Betty, la fea’ vuelve a reunirse, 25 años después de su estreno, para la tercera temporada de la serie, ‘Betty la fea: más fea que nunca’, que llegará el 28 de agosto a Prime Video con todos sus episodios disponibles el mismo día.

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Bangalore (India).- Cientos de mujeres Devadasi Dalit y sus hijos participaron este jueves en una protesta en rechazo al estigma social, las dificultades económicas y la falta de acceso a la educación.

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Quito (Ecuador).- Los muros y pasillos de piedra del convento San Agustín, en el centro histórico de la capital de Ecuador, fueron hace 440 años testigos del nacimiento de la Universidad de San Fulgencio, la primera de la Real Audiencia de Quito.

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Madrid (España).- Cristian ‘Cuti’ Romero, defensa internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó este jueves que venir al conjunto rojiblanco y a LaLiga EA Sports española es un “reto que le quedaba” en su carrera, reafirmó su emoción por haber fichado por este club y fijó como objetivo ser campeón para dejar “grabado” su “nombre”.

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Madrid.- El Atlético de Madrid presentó este jueves al defensa internacional argentino Cristian ‘Cuti’ Romero en el estadio Metropolitano “como uno de los mejores centrales del panorama internacional”, según destacó Enrique Cerezo, presidente del club, cuando le dio la bienvenida a su nuevo equipo.

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lgs/EFE

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