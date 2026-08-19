Un arquéologo estadounidense restituye a México más de 1.100 bienes arqueológicos prehispánicos

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El Consulado General de México en Boston (Estados Unidos) ha recibido la restitución voluntaria de 1.132 piezas arqueológicas prehispánicas pertenecientes al patrimonio cultural mexicano, en un proceso impulsado por el docente y arqueólogo estadounidense Jeremy Pilver.

Así lo ha hecho saber el órgano mexicano en un comunicado en el que explica que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han asegurado que el conjunto arqueológico procede del sureste de México y comprende piezas de diversa temporalidad.

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Por ejemplo, entre los bienes recuperados destacan 1.053 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos de uso predominantemente doméstico.

Asimismo, el conjunto está compuesto por 36 dientes de tiburón, 18 fragmentos de figurillas, 17 lascas de sílex y obsidiana, tres pulidores de roca, dos malacates completos, tres fragmentos de madera y una placa incompleta de roca metamórfica.

La entrega, calificada por las autoridades diplomáticas como uno de los conjuntos de "mayor dimensión" recibidos por la sede consular en Boston en los últimos años, es fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Cultura y el INAH.

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De hecho, el proceso de preparación para la devolución se ha extendido durante casi dos años y ha involucrado a más de 40 alumnos de la Farmington High School, quienes han participado en tareas de limpieza, clasificación, inventariado, registro fotográfico y embalaje profesional del material.

Finalmente, la documentación sobre la procedencia facilitada por el profesor Pilver se utilizará para fijar dataciones exactas e integrar un muestrario destinado a la investigación científica y comparativa.