Zelenski destituye a la subdirectora de su oficina en relación con un caso anticorrupción

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Berlín, 19 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destituyó este miércoles a la subdirectora de su Oficina, después de salir a la luz su supuesta implicación en el blanqueo de dinero para pagar la fianza de un imputado en el llamado ‘caso Midas’, la trama de sobornos a contratistas privados de la empresa pública de energía atómica.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) informó este miércoles de un operativo especial "para desarticular una organización delictiva que actuaba bajo la dirección de un diputado y un exdiputado de Ucrania, con la participación de altos cargos de la Oficina del Presidente de Ucrania y otras personas".

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En el marco del operativo, denominado "Forrest Gump", se llevaron a cabo registros en los domicilios de Irina Mudra, subdirectora de la Oficina del Presidente y responsable, entre otros asuntos, de supervisar la reforma judicial y la creación de un Tribunal Especial para el delito de agresión contra Ucrania, y del diputado Vadim Stolar, quien aseguró estar colaborando con las autoridades anticorrupción.

En un vídeo publicado en Telegram, la NABU y la SAP informaron de la identificación de un grupo de personas que organizó y blanqueó 150 millones de grivnas (2,9 millones de euros) en efectivo, que se introdujeron en el circuito legal a través de una serie de cuentas de empresas ficticias para pagar la fianza de uno de los implicados en el 'caso Midas'.

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Entre las personas identificadas figuran, además de Mudra, un exdiputado y los presidentes, respectivamente, del consejo de administración y del consejo de supervisión del banco estatal Sens Bank, además de otros implicados.

"Para llevar a cabo este esquema, el grupo utilizó un banco estatal y cuentas de empresas bajo su control. Cada fase del plan delictivo fue coordinada y supervisada por ellos", se afirma en el vídeo.

Según las autoridades anticorrupción, el pasado 29 de junio uno de los implicados en el 'caso Midas' fue puesto en libertad bajo fianza por un importe de 150 millones de grivnas.

Entre los imputados en el 'caso Midas' por un presunto delito de lavado de dinero figura también el que fuera, hasta su cese como jefe de gabinete de Zelenski el pasado noviembre, el segundo hombre más poderoso de Ucrania, Andrí Yermak. EFE

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