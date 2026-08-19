El conflicto en la región sudanesa de Kordofán ha causado 200.000 desplazados en 2026

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Ginebra, 19 ago (EFE).- El conflicto en la región de Kordofán (centro sur), principal frente en la actualidad de la guerra civil en la que Sudán está sumido desde 2023, ha causado al menos 200.000 desplazados en lo que va de año, indicó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM).

También se han contabilizado unos 7.800 desplazados en la región del Nilo Azul (sureste), algunos de ellos refugiados en la vecina Etiopía, mientras que en Darfur (oeste) sólo en la primera quincena de agosto 18.000 personas dejaron sus hogares, indicó la agencia en un comunicado.

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"En todo Sudán, las familias huyen de la violencia, pierden el acceso al agua, la electricidad y la atención sanitaria, y ahora se enfrentan a la carga adicional de las devastadoras inundaciones", advirtió la directora general de OIM, Amy Pope.

Las intensas lluvias en Tawila (oeste), donde se han refugiado hasta 700.000 personas huidas del conflicto en otras zonas de Darfur, han provocado daños en unas 1.350 viviendas la semana pasada, desplazando hasta mil familias, indicó la OIM.

"Sin una acción urgente para proteger a la población civil y restablecer los servicios esenciales, el sufrimiento se agravará". añadió la responsable de la agencia.

Sudán sufre una de las mayores crisis de desplazamiento interno del mundo, con más de 8,6 millones de personas huidas de sus hogares a otras zonas del país desde el comienzo del conflicto entre ejército y paramilitares en abril de 2023.

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Según la OIM, la llegada de ayuda humanitaria se ve cada vez más limitada por los retrasos en las cadenas de suministro derivados de otros conflictos, particularmente por los cortes en las rutas del mar Rojo y en el estrecho de Ormuz. EFE