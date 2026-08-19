Ingreso medio en hogares uruguayos fue de unos 2.420 dólares durante el segundo trimestre

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Montevideo, 19 ago (EFE).- El ingreso medio per cápita en Uruguay fue de 34.331 pesos (unos 850 dólares) en el segundo trimestre de 2026, mientras que el ingreso medio de los hogares fue de 96.897 pesos (unos 2.420 dólares).

Así lo indicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística en un boletín técnico en el que señaló que el ingreso medio de los hogares aumentó casi 180 dólares con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el INE detalló que este ingreso fue más alto en Montevideo (unos 2.930 dólares) que en el resto del país (unos 2.070 dólares).

Por otra parte, el ingreso medio per cápita en Montevideo (unos 1.080 dólares) también fue más alto que el del resto del país (715 dólares).

Según la estimación de la mediana de ingresos, el 50 % de los hogares uruguayos percibe un ingreso menor o igual a 74.500 pesos (unos 1.860 dólares), lo que está 4.500 pesos (unos 110 dólares) por encima del valor estimado en el mismo período del año anterior.

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Según detalló el informe técnico, los ingresos personales que se relevan se clasifican en ingresos por trabajo, ingresos por transferencias y otros ingresos personales.

En tanto, en las de hogares, las partidas relevadas son transferencias de otros hogares, rentas de la propiedad de activos físicos y financieros, ingresos por dividendos y utilidades de negocios en los que la persona no trabaja e indemnización por despido. EFE

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