"Sudamérica es el epicentro de la cocaína mundial", afirma ministra argentina de Seguridad

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Buenos Aires, 19 ago (EFE).- La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, afirmó este miércoles que Sudamérica es "el epicentro de la cocaína mundial", una problemática que es eje de una conferencia internacional que se celebra esta semana en Buenos Aires.

"Sudamérica es identificada hoy como el epicentro de la cocaína mundial. Se producen en Sudamérica entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína al año", dijo la ministra en una entrevista radial.

Monteoliva afirmó que "Colombia produce hoy cinco veces más de cocaína que hace diez años atrás" y que la producción en Bolivia y en Perú también ha crecido, mientras que Argentina es un país de tránsito, no de producción.

La ministra también señaló que, según el último informe de la Organización Mundial de Aduanas, Brasil ocupa el primer puesto en la lista de puertos de procedencia de la droga que es secuestrada luego en diversos operativos en todo el mundo.

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En declaraciones a radio Mitre, Monteoliva calificó de "histórica" la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que se realiza desde este martes en Buenos Aires, con la participación del jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terry Cole.

"Es un voto de confianza muy importante para nuestro país, pero también es un reconocimiento de lo que venimos haciendo y es un mensaje al mundo", señaló la ministra.

En la cita, que se celebra a puertas cerradas y sin acceso para la prensa, participan hasta el próximo jueves cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores de IDEC.

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Creada por la DEA en 1983, IDEC es una plataforma de planificación operativa y estratégica de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas.

Cada año, la conferencia cuenta con el copatrocinio de Estados Unidos y tiene como sede a uno de los países miembros. EFE