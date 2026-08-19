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La Bolsa de Londres sube un 0,14 % aupada por las cotizadas mineras

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Londres, 19 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este miércoles con una subida del 0,14 % en una sesión predominada por las compañías del sector minero, que agruparon la mayor parte de las ganancias.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó hoy 15,31 puntos; hasta los 10.743,35; mientras que el secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, aumentó un 0,33 % o 82,09 puntos, hasta los 24.643,52.

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Las más beneficiadas de este miércoles en la City londinense fueron las empresas mineras, encabezadas por Fresnillo y Endeavour Mining, que repuntaron un 7,83 % y un 7,49 %, y el resto de las cotizadas del sector también cerraron con importantes ganancias, de alrededor de un 4 % y un 5 %.

Por el contrario, en el lado de las pérdidas se encontraron el bróker británico IG Group Holdings, que cedió un 4,84 %, además de la empresa de equipos médicos Smith & Nephew, que descendió un 3,78 % y la contratista militar BAE Systems, que disminuyó un 2,92 %. EFE

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