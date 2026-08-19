El estado mexicano de Michoacán amanece bajo bloqueos y quema de vehículos tras un operativo contra el cártel

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este miércoles que los episodios de violencia que se han registrado en el estado de Michoacán estarían relacionados con una serie de operativos de las fuerzas de seguridad contra "varios objetivos relevantes" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos han afectado a una docena de municipios, en especial a Zamora, La Piedad y Jiquilpan, así como a varios tramos de carreteras, algunas de la cuales conectan el estado con el vecino Jalisco, en medio de una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en la localidad de Tinaja de Vargas.

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De allí es oriundo Heraclio Guerrero Martínez, más conocido como 'Tío Lako', uno de los líderes del CJNG, que sería uno de esos "objetivos relevantes" de los que ha hablado la presidenta en su rueda de prensa matutina de este miércoles.

"Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando", ha explicado Sheinbaum, quien ha adelantado que serán las autoridades de Seguridad las encargadas de ir actualizando la información a medida que vaya habiendo novedades.

El operativo, según apuntan algunos medios locales mexicanos, ha contado con un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y hombres armados cerca de la carretera que conecta Zamora con La Piedad en Pátzcuaro, Michoacán, que habría sido respondido con este tipo de bloqueos y acciones violentas en el resto del estado.

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