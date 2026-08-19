Ministra venezolana del petróleo ofrece en EEUU un "abanico" de inversiones en crudo y gas

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Houston, 19 ago (EFE).- La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, promovió este miércoles en Estados Unidos un "abanico" de oportunidades de inversión, más allá de la explotación de crudo, que incluye petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad entre las empresas extranjeras.

Durante un evento en Houston, la capital petrolera de Estados Unidos, Henao insistió en que las reformas a las leyes energéticas en el país establecen un marco normativo "mucho más claro" y permitirán acelerar inversiones en más de 916 oportunidades de exploración que, aseguró, su Gobierno ha identificado en todo el país. EFE

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