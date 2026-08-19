Jueves 20 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).-

Jerusalén.- La docente y lingüista Nurit Peled-Elhanan explica, en una entrevista con EFE, cómo el sistema educativo israelí tiende a equiparar a los palestinos con los nazis y utiliza el Holocausto para traumatizar y crear una sensación de amenaza transgeneracional en una sociedad hipermilitarizada.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Especialistas y activistas presentan el informe 'Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza', que analiza los hallazgos de fosas clandestinas entre 2006 y 2024 en México, en medio de la crisis nacional que acumula más de 134.000 personas desaparecidas y casi 75.000 restos humanos sin identificar.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Roma.- El presidente libanés, Joseph Aoun, viajará este jueves a Roma en una visita oficial que durará dos días, donde se reunirá con el papa León XIV y la primera ministra, Giorgia Meloni, en medio de las negociaciones entre el Líbano e Israel.(Vídeo)(Foto)

PUBLICIDAD

Ciudad de México.- Unos 500 migrantes parten en una nueva caravana desde la frontera sur de México, pero esta vez con Ciudad de México como destino, ante las crecientes dificultades para continuar hacia Estados Unidos y la falta de empleo y condiciones para subsistir en el sur del país.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela convoca una rueda de prensa para presentar el primer balance y las evaluaciones técnicas de las edificaciones afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Salón de usos múltiples, Colegio de Ingenieros de Venezuela.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Lima.- El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presenta ante la Cámara de Diputados para exponer la política general del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- Guatemala avanza en la construcción de un aerómetro que prevé iniciar operaciones en 2027, una obra de transporte urbano rodeada de cuestionamientos de diversos sectores por su modelo de gestión y dudas sobre su funcionalidad para mitigar el tráfico capitalino.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- Argentina difunde este jueves los datos sobre el desempeño logrado en junio pasado en su actividad económica, que en mayo último registró una caída del 0,5%.

(Vídeo)(Foto)

Rabat.- En la calle América de la medina de Tánger se escucha a decenas de turistas cantando 'Take me home, Country Roads' de John Denver a las puertas de la Legación Americana, la propiedad diplomática más antigua de Estados Unidos y el único hito histórico nacional del país en el extranjero.(Vídeo)(Foto)

PUBLICIDAD

Kimana (Kenia).- El misterio y la polémica envuelven la muerte de al menos 16 elefantes en el famoso ecosistema de Amboseli, en el sur de Kenia, en un caso que las autoridades han atribuido a un envenenamiento por cianuro, versión cuestoinada por guardabosques y comunidades locales, que apuntan a una posible enfermedad aún desconocida y elevan la cifra de paquidermos fallecidos.

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles.- La sexta película de 'Insidious' irrumpe este viernes a la gran pantalla en medio del resurgir del género del terror en Hollywood con la idea de hacerla "mucho más aterradora" a base de recuperar la esencia de las primeras entregas, cuando el Más Allá asustaba cuando apenas se distinguía nada, afirma a EFE de director de esta nueva entrega, Jacob Chase.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

San Juan.- La exposición colectiva 'Benito 100 × 35' abre sus puertas en San Juan para interpretar, desde las artes visuales, el fenómeno cultural de Bad Bunny y su impacto en la identidad puertorriqueña contemporánea.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- El niño que protagonizó el videoclip de 'Baby Shark', Park Geon-roung, debuta este jueves como cantante en la industria del K-POP, al lanzar su primer single diez años después del fenómeno mundial de la canción infantil que acumula más de 17.000 millones de visualizaciones en YouTube.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Río de Janeiro.- El Theatro Municipal de Río de Janeiro estrena un ballet basado en 'Don Quijote', acompañado con música de Ludwig Minkus.

(Vídeo)(Foto)

lgs/ EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.