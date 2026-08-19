Iberia prevé mantener la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba hasta julio de 2027

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Madrid, 19 ago (EFE).- La aerolínea española Iberia mantendrá durante los próximos meses la suspensión temporal de sus vuelos directos a Cuba, debido a la situación que atraviesa el país, y prevé retomar los vuelos en julio de 2027, "siempre que las condiciones lo permitan".

Fuentes de la aerolínea señalaron este miércoles que la situación que atraviesa Cuba afecta de manera "muy significativa" tanto a la demanda como a las condiciones de la operación.

Además, Iberia amplió las condiciones de flexibilización para los clientes con billete emitido, que podrán optar por el reembolso en efectivo o mediante bono, o por el cambio de destino a una de estas cuatro alternativas: Miami (EE.UU.), Panamá, Santo Domingo (República Dominicana) o México.

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Fuentes de Iberia aseguraron que la compañía mantiene un compromiso histórico con Cuba desde 1949, año en el que realizó su primer vuelo a la isla, y conserva su voluntad de recuperar la operación cuando sea posible.

También la aerolínea española World2Fly mantiene suspendidas sus operaciones a Cuba desde el pasado mes de mayo, mientras que Air Europa sigue volando entre Madrid y La Habana con cuatro frecuencias semanales (que se ampliarán a cinco a finales de octubre).

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No obstante, debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital cubana, sus vuelos desde La Habana hacia Madrid seguirán haciendo una parada técnica de repostaje en Punta Cana (República Dominicana) de momento y hasta el próximo 13 de septiembre inclusive, de acuerdo con la web de la compañía. EFE