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Guardia Civil de Cuenca detiene a tres personas por retirar placas de amianto y abandonarlas en un olivar

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Efectivos del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Madrid a tres personas, como presuntas autoras de los delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental, contra los recursos materiales y de medio ambiente, relacionados con la retirada y gestión irregular de residuos de uralita con amianto.

Según informa el instituto armado, la investigación comenzó en abril de 2026, tras la denuncia de un vecino por presuntas irregularidades en la retirada de una cubierta de fibrocemento.

Las pesquisas permitieron determinar que una empresa de Alcalá de Henares (Madrid), ofrecía servicios de retirada de uralita en distintas provincias; atribuyéndose la condición de empresa autorizada. Una vez abonados los trabajos, no habría aportado los certificados correspondientes ni acreditado la correcta gestión de los residuos.

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Los agentes comprobaron que las placas retiradas no fueron trasladadas a un centro autorizado, si no abandonadas a la intemperie en una finca ajena de olivos; utilizando datos falsos en facturas y documentación para aparentar que los trabajos se habían realizado legalmente.

Las diligencias, así como los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca).

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