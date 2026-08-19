Fallece un varón de 30 años tras sufrir una parada cuando se bañaba en una playa de Garrucha

Guardar

Un varón de 30 años de edad ha fallecido este martes tras desplomarse cuando se encontraba en la playa de Las Escobetas de Garrucha, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria de la que no puedo ser reanimado pese a los esfuerzos del servicio de socorrismo y los sanitarios desplazados hasta la zona.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar sobre las 17,00 horas, cuando se recibió una llamada en el que se solicitaba auxilio debido al estado del hombre, que fue sacado del mar al sentirse indispuesto.

PUBLICIDAD

Una vez en la orilla y ya fuera del agua, el afectado entró en parada por lo que los medios de rescate iniciaron las maniobras de RCP. Asimismo, desde emergencias se alertó a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos sanitarios, que no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre.