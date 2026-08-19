China respalda a Rusia en su disputa con Japón sobre las Kuriles y carga contra Takaichi

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Pekín, 19 ago (EFE).- El Gobierno chino respaldó este miércoles las críticas de Rusia a Japón en medio de la disputa entre Moscú y Tokio por las islas Kuriles, y volvió a cargar contra la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, a la que acusó de tratar de "acelerar la remilitarización" del archipiélago.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó que Pekín "está de acuerdo" con las recientes declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien había criticado la reacción de Tokio a la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las Kuriles y apelado al orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

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Lin acusó a Takaichi de negarse a reflexionar sobre el pasado militarista de Japón y de tratar de "blanquear la invasión japonesa de China", "abandonar el pacifismo" y sortear las restricciones impuestas por la Constitución nipona y la comunidad internacional.

Pekín respaldó además la referencia de Lavrov a las denominadas cláusulas sobre "Estados enemigos" recogidas en la Carta de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, y sostuvo que recordar esas disposiciones contribuye a preservar los resultados del conflicto y el orden internacional de posguerra.

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Estas palabras llegan después de que Putin visitara el pasado jueves Iturup, la mayor de las cuatro islas Kuriles del sur reclamadas por Japón, que las denomina Territorios del Norte, un viaje que Takaichi calificó de "absolutamente inaceptable".

Tokio presentó una protesta formal ante Moscú, mientras que Rusia convocó al embajador japonés y le comunicó este martes que considera "inviolable" su soberanía sobre las islas, incorporadas a la extinta Unión Soviética al término de la Segunda Guerra Mundial.

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La nueva controversia coincide con un periodo de fuertes tensiones entre Pekín y Tokio, agravadas desde que Takaichi afirmó a finales del año pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

China y Japón mantienen además su propia disputa territorial por las islas Senkaku, administradas por Tokio y reclamadas por Pekín, en cuyas aguas la Guardia Costera china realizó el pasado viernes una nueva patrulla.

Pekín y Moscú, por su parte, han intensificado en los últimos años su cooperación política y militar y el pasado julio completaron una patrulla naval conjunta por el Pacífico occidental, el mar de Ojotsk y el mar de Japón. EFE

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