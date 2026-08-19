Deoleo se dispara casi un 17% en Bolsa en plena pelea por hacerse con el fabricante de aceite

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Las acciones de Deoleo se disparaban casi un 17% en Bolsa en los primeros compases de negociación de este miércoles tras conocerse que la cooperativa Dcoop ha ofrecido 470 millones de euros por el fabricante de Hojiblanca y Carbonell, con el que pretenden hacerse también otras compañías europeas.

En concreto, los títulos de Deoleo subían un 16,7% en Bolsa a las 9.36 horas, hasta los 0,432 euros por acción.

Según pública hoy 'El economista' citando fuentes próximas a la operación, la cooperativa andaluza Dcoop ofrece 470 millones de euros por Deoleo, tomando la delantera a las firmas italianas Coricelli, Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobram Estate Olive.

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El citado medio señala que la operación, que implicaría la adquisición del 57% del capital actualmente en manos de CVC Capital Partners, se encuentra en su fase final bajo la coordinación de KPMG, con un cierre previsto en principio para el próximo mes de septiembre. Si esta transacción se concretara, daría lugar a un gigante del aceite español, con una facturación de más de 2.200 millones de euros.

En los seis primeros meses del año, Deoleo registró un beneficio neto de 19,41 millones de euros, multiplicando por 11 las ganancias de 1,69 millones de euros obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

Estos resultados se vieron impulsados principalmente por el efecto positivo de la devolución de los aranceles impuestos en Estados Unidos bajo la normativa IEEPA -anulados por el Tribunal Supremo de dicho país-, que aportaron 13 millones de euros (seis millones de euros corresponden a 2025 y siete millones a 2026) al resultado neto, así como por la resolución favorable de un litigio fiscal en España por sobreimposición, con un impacto positivo de 6 millones de euros.

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