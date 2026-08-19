Estée Lauder gana 156 millones a cierre de su año fiscal y bate previsiones respecto a ingresos

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La compañía estadounidense de productos de belleza The Estée Lauder Companies obtuvo un beneficio neto de 182 millones de dólares (156 millones de euros), frente a las pérdidas de más de 1.000 millones de dólares registradas hace un año, y supera las expectativas del mercado respecto a sus ingresos.

En concreto, la firma ha alcanzado los 15.049 millones de dólares (12.967 millones de euros), lo que implica mejorar en un 5% lo anotado hace doce meses, y ha reportado un beneficio operativo de 780 millones de dólares (672 millones de euros).

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El buen desempeño de Estée Lauder se ha visto impulsado por el incremento de un 12% de su facturación en China, con hasta 3.058 millones de dólares (2.634 millones de euros). Por su parte, en el continente americano los ingresos aumentaron un 1%, hasta los 4.463 millones de dólares (3.845 millones de euros).

En la región comercial que abarca Europa, Reino Unido, África y Oriente Próximo, la empresa sumó un total de 3.794 millones de dólares (3.270 millones de euros), un 6%, mientras que en Asia Pacífico los ingresos se situaron en los 3.746 millones de dólares (3.227 millones de euros), un 4% más.

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Por división, el segmento de cuidado de la piel facturó un total de 7.338 millones de dólares (6.323 millones de euros), un 5%, y en la unidad de maquillaje los ingresos lograron una cifra de 4.267 millones de dólares (3.676 millones de euros), un 2% más. Asimismo, la división de fragancias incrementó su facturación un 12%, hasta los 2.779 millones de dólares (2.394 millones de euros), mientras que los ingresos de productos de cuidado del cabello se mantuvieron en los 565 millones de dólares (486 millones de euros), al igual que hace un año.

En el resultado del cuarto trimestre, la firma incurrió en pérdidas netas de 116 millones de dólares (100 millones de euros), aunque mejoró el resultado del anterior ejercicio, y el incremento de los ingresos en los últimos tres meses de su año fiscal llegó al 6%, hasta los 3.627 millones de dólares (3.125 millones de euros).

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Una vez publicadas las cuentas anuales de Estée Lauder, sus acciones han escalado hasta un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado en la Bolsa de Nueva York.

La compañía estadounidense mantuvo entre los meses de marzo y mayo conversaciones con el grupo catalán Puig para una potencial fusión de ambos negocios que, sin embargo, terminaron sin acuerdo.

"Estoy sumamente orgulloso de nuestro equipo por haber superado las expectativas iniciales de los resultados del ejercicio fiscal 2026. Reactivamos el crecimiento con un aumento del 3% en las ventas orgánicas, impulsado por la amplitud del crecimiento en todas las marcas, y logramos una expansión significativa del margen operativo", ha indicado Stéphane de La Faverie, presidente y consejero delegado de la firma.

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"Para el ejercicio fiscal 2027, reafirmamos nuestra confianza en acelerar el crecimiento de las ventas orgánicas. Además, elevamos nuestras perspectivas para un margen operativo ajustado aún mayor, al potenciar nuestras fortalezas para diversificar aún más el crecimiento en todas las categorías de productos y regiones geográficas, incluyendo la aceleración del crecimiento en Norteamérica", ha añadido.