El brent sube un 0,66 %, hasta 91,62 dólares, en medio de las tensiones entre EEUU e Irán

Guardar

Londres, 19 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre subió este miércoles un 0,66 %, hasta situarse en los 91,62 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,6 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 91,02 dólares.

El brent siguió su tendencia alcista por cuarta sesión consecutiva y se situó desde principios de semana por encima de los 90 dólares después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán en una publicación en su red Truth Social.

PUBLICIDAD

Washington mantiene su bloqueo naval a Irán e insiste en que está abierto y operativo Ormuz, que según declaró Trump es un "nuevo territorio" de EE.UU., y Teherán asegura que no reabrirá esa vía marítima hasta que el país norteamericano cumpla con sus condiciones.

En este contexto, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada dijo este miércoles en su boletín que el incremento de los precios del crudo sigue al alza en medio del actual conflicto entre EE.UU. e Irán y están determinados principalmente por la oferta disponible.

PUBLICIDAD

"A menos que se reabra el estrecho de Ormuz, no veo cómo los precios del petróleo podrán bajar significativamente a corto plazo", comentó. EFE