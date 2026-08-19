Dos condenados por explotar sexualmente a una mujer en Melilla tras una brutal agresión

31/05/2022 DOTACIÓN POLICIAL ANTE LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE MELILLA POLITICA POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha informado de la condena de un hombre de nacionalidad española y una mujer venezolana por delitos relacionados con el favorecimiento de la prostitución con fines lucrativos y lesiones, tras una investigación desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Melilla.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la investigación se inició en mayo de 2022, después de que los agentes tuvieran conocimiento de un altercado ocurrido en un domicilio particular de la barriada del Hipódromo, donde presuntamente se ejercía la prostitución.

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Como consecuencia de la agresión, una mujer de nacionalidad colombiana tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el rostro y en otras partes del cuerpo. Según la citada fuente, la investigación permitió determinar que los dos ahora condenados obtenían beneficios económicos de la prostitución ejercida por dos mujeres en una vivienda de la ciudad.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ha condenado a ambos acusados a distintas penas de prisión y multa por unos hechos cometidos contra la mujer colombiana, que, según la investigación policial, era explotada sexualmente en beneficio económico de los condenados.

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La actuación de la UCRIF permitió esclarecer las circunstancias de la agresión y la actividad de explotación sexual, así como poner a los responsables a disposición judicial, culminando con las condenas dictadas por la Audiencia Provincial. La Policía Nacional ha señalado que la operación se enmarca en la lucha contra las redes de explotación sexual y en la persecución de aquellas personas que obtienen beneficios económicos de la prostitución ajena.