Fallece a los 89 años el sevillano Ricardo Pachón, productor del disco 'La Leyenda del Tiempo' de Camarón

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El productor musical, arreglista y compositor sevillano Ricardo Pachón ha fallecido este miércoles a la edad de 89 años en la capital hispalense.

Nacido en Sevilla en 1937, trabajó junto a artistas de la talla de Lole y Manuel, Kiko Veneno, Pata Negra y Camarón de la Isla, a quien le produjo 'La Leyenda del Tiempo' en 1979.

Además, en su carrera también figuran trabajos para artistas como el rockero sevillano Silvio, Rocío Jurado, Rafael Riqueni y La Macanita.

Entre sus producciones se encuentran 'Rosas del amor' (1987) de Tomatico; 'Soy gitano' (1989) de Camarón de la Isla; 'Inspiración y locura' (1990) de Pata Negra y 'La Lola se va a los Puertos' (1993), de Rocío Jurado.

Algunos de los galardones destacados en su carrera son el premio 'Imagenera' 2013 del Festival de Sevilla Panorama Andaluz y el Premio Leyenda del Flamenco de San Fernando (Cádiz).

Asimismo, trabajó dentro del mundo cinematográfico con varios trabajos documentales para Radiotelevisión Española (RTVE), como 'La familia y Sinfonía sevillana', 'Las fronteras del flamenco' y 'El territorio flamenco'. En el año 2019, accedió a la dirección del Instituto Andaluz del Flamenco por un concurso público, aunque fue cesado varios meses después.

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En una publicación de la red social 'X', el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la pérdida de Pachón y ha traslado su pesar a la familia del productor musical.

"Decimos adiós a Ricardo Pachón, productor andaluz referente que revolucionó el flamenco de la mano de un elenco de artistas", ha afirmado Moreno en su mensaje, recogido por Europa Press.

En esta línea, ha señalado que Pachón "ha dejado grabado en la memoria musical algunos de los mejores discos de la historia", como la producción que llevó a cabo junto a Camarón.

De su lado, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de Andalucía, Patricia del Pozo, ha resaltado en una publicación en X la labor de su figura para "abrir nuevos caminos".

Precisamente, del Pozo ha destacado que su papel como "gran colaborador de artistas" le permitió convertirse en "figura esencial de la música y, sobretodo, del flamenco".