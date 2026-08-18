Vietnam ordena una investigación sobre el incidente de Vietnam Airlines durante un despegue en Múnich

Guardar

El Ministerio de Construcción de Vietnam ha ordenado al organismo regulador de la aviación del país y a la aerolínea Vietnam Airlines que coordinen urgentemente con las autoridades alemanas la investigación de un incidente en el que se vio implicado un avión Boeing 787-9 en el aeropuerto de Múnich el pasado 15 de agosto, según informaron este martes los medios estatales.

En concreto, el organismo público dispuso a la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) a que estableciera un canal de comunicación oficial con los organismos alemanes encargados de investigar accidentes e incidentes aéreos y a que participara en la inspección de conformidad con la normativa internacional.

PUBLICIDAD

También exigió que reforzara la supervisión de la seguridad en la formación del personal de aviación, así como en las operaciones y el mantenimiento de las aeronaves por parte de las aerolíneas vietnamitas, tal y como recoge 'DPA'.

Sobre la aerolínea, el mandato a Vietnam Airlines se basa en la cooperación estrecha con las autoridades alemanas y los fabricantes del avión y del motor, además de otras partes relevantes implicadas en la investigación.

La aerolínea también debe revisar sus procedimientos de formación del personal, operaciones de las aeronaves y mantenimiento, y cumplir con sus obligaciones para con los pasajeros afectados, según indicó el ministerio.

Estas medidas se adoptan a raíz de un incidente en el que un avión Boeing 787 de Vietnam Airlines tuvo que regresar al aeropuerto de Múnich tras sufrir problemas durante el despegue, incluyendo daños en los neumáticos y en el tren de aterrizaje.

PUBLICIDAD

Según la información preliminar facilitada por la CAAV, la aeronave emitió avisos poco después del despegue que indicaban un posible impacto en la cola y una presión anómala en los neumáticos. La tripulación alertó al control de tráfico aéreo y regresó a Múnich para someterse a una inspección técnica. En consecuencia, la pista norte quedó bloqueada temporalmente.