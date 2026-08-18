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Erdogan pide a Trump que continúe las conversaciones con Irán y "aproveche al máximo" la vía diplomática

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que continúe las conversaciones con Irán para poner fin a las hostilidades en la región y que, en todo caso, se priorice la vía diplomática.

En una llamada telefónica, el mandatario turco incidió en "destacar la importancia de aprovechar al máximo la vía diplomática ante las tensiones entre Irán y Estados Unidos", según ha informado su oficina sobre el contacto mantenido con la Casa Blanca.

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"El presidente Erdogan expresó el deseo de Turquía de que continúen las conversaciones y señaló que Turquía seguirá apoyando los esfuerzos de paz", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

En la conversación, el dirigente turco ha puesto de ejemplo de cooperación "para garantizar la estabilidad y la seguridad regionales" el reciente pacto de seguridad firmado con Pakistán y Arabia Saudí.

Respecto a la situación en Gaza, donde Estados Unidos mantiene contactos para lograr avances en la 'hoja de ruta' y pasar a la segunda fase del proceso de paz, Erdogan ha denunciado "la escalada de las acciones del Gobierno israelí contra los palestinos" en un momento en el que los esfuerzos se centran en dar pasos para lograr una paz duradera en la región y la reconstrucción de la Franja.

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