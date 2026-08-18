Rusia asegura a embajador japonés que la soberanía sobre las islas Kuriles es "inviolable"

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Moscú, 18 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia presentó hoy una firme protesta ante el embajador de Japón, Akira Muto, al que recordó que la soberanía rusa sobre las islas Kuriles (Océano Pacífico), reclamadas por Tokio, es "inviolable".

"La soberanía y jurisdicción de Rusia sobre las islas Kuriles del Sur es inviolable (...) Cualquier intento de la parte japonesa de poner en duda de manera directa o indirecta esa evidente realidad es inaceptable e ilegal", señala el comunicado oficial.

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El viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recordó al diplomático nipón que el archipiélago conocido como Territorio del Norte en el país asiático pasó a pertenecer a la Unión Soviética "como resultado de la Segunda Guerra Mundial", hecho que fue respaldado por la ONU.

Moscú también expresó a Muto su "firme protesta" por las declaraciones "antirrusas" realizadas por los dirigentes japoneses después de la primera visita el pasado jueves a las islas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Además, Galuzin advirtió al embajador que las autoridades rusas se reservan el derecho a adoptar "contramedidas adecuadas" por el apoyo de Japón a Ucrania y a las sanciones occidentales contra Rusia.

La víspera el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, denunció que Muto había declinado la convocatoria al Ministerio de Exteriores para abordar el conflicto diplomático creado por la primera visita de Putin.

"Nuestros colegas japoneses, nuestros vecinos, por supuesto, han cruzado todas las líneas de la decencia con las declaraciones absolutamente inaceptables de que el presidente ruso no puede visitar cualquier parte del territorio de la Federación Rusa", señaló.

Según el Kremlin, Putin se reunió el 13 de agosto con habitantes de la isla de Iturup (con una población de unas 7.000 personas), donde llamó a no olvidar a los caídos en la operación que tuvo lugar en septiembre de 1945, la última gran batalla del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

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El Gobierno japonés no tardó en protestar por la visita de Putin a la mayor de las Kuriles (denominada Etorofu en Japón). Tokio convocó al embajador ruso, Nikolái Nozdriev, al que el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, presentó una "enérgica protesta".

Mientras, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tachó de "absolutamente inaceptable" el viaje de Putin, que "hiere los sentimientos del pueblo japonés".

"Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto", manifestó.

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo. Esos territorios se incorporaron a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial en virtud del Tratado de San Francisco.

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En 1956 ambos países suscribieron una declaración que restablecía sus relaciones diplomáticas y allanaba el camino para una futura devolución de las Kuriles.

Con todo, la nueva Constitución rusa aprobada en un controvertido referéndum en 2020 impide al jefe del Estado ceder territorios a un país extranjero, lo que afecta tanto a las Kuriles como las cinco regiones ucranianas anexionadas en 2014 y 2022.EFE

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