Taiwán detiene a empresario por intentar vender al Ejército drones con componentes chinos

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Taipéi, 18 ago (EFE).- La Justicia taiwanesa decretó prisión provisional contra un empresario que intentó vender al Ejército drones ensamblados con componentes chinos, informó este martes la Fiscalía, en medio de los esfuerzos de la isla por construir una cadena de suministro de defensa independiente de Pekín.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Ciaotou, en la ciudad sureña de Kaohsiung, explicó que hay dos imputados: un hombre de apellido Chang, responsable de una compañía local cuyo nombre no se ha hecho público, y el jefe técnico de esa misma firma.

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Ambos están acusados de los delitos de entrega y suministro al Ejército de productos originarios de la "zona continental", un supuesto contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, y de estafa en grado de tentativa para la obtención de bienes, previsto en el Código Penal.

El caso se remonta al año pasado, cuando la empresa de Chang ganó una licitación para proveer aeronaves no tripuladas al VIII Cuerpo del Ejército, responsable de defender la región meridional de la isla.

Durante el proceso de recepción y verificación de los aparatos, el órgano castrense detectó que dichos drones "presuntamente incorporaban componentes de fabricación china" -cuya procedencia, según la Fiscalía, se habría ocultado borrando el etiquetado y aportando certificados de origen falsos-, algo vetado por el contrato, por lo que no abonó el importe correspondiente y remitió el caso a la Fiscalía para su investigación.

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Una vez concluidas las primeras pesquisas, el equipo de investigación se personó el 11 de agosto en la sede de la empresa en cuestión y en la de otra compañía, entre otros lugares, para realizar registros e incautar las pruebas correspondientes, además de citar a declarar a los imputados y otros testigos.

Tras el interrogatorio, los fiscales solicitaron la prisión provisional en régimen de incomunicación de ambos acusados, medida que el tribunal solo acordó contra Chang.

Según la Fiscalía, se trata del primer caso de adquisición de drones militares que implica una presunta vulneración de la Ley de Seguridad Nacional.

Esta investigación se enmarca en la intención de la administración del presidente Lai Ching-te de construir una cadena de suministro de vehículos no tripulados "no roja", es decir, exenta de componentes de fabricación china, para reforzar la autosuficiencia de la isla e impulsar, de paso, sus exportaciones a países aliados.

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La creación de una amplia flota de drones se ha convertido, además, en una de las principales prioridades defensivas de Taiwán, que ve en la experiencia de Ucrania un ejemplo claro de cómo emplear la tecnología para hacer frente a un enemigo con capacidades militares superiores. EFE