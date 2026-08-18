Temporal en el norte de Chile deja un fallecido y cerca de 2.000 evacuados

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Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- El fuerte temporal de lluvias que afecta a la Región de Antofagasta, en el norte de Chile, dejó este lunes una persona fallecida, cerca de 2.000 evacuados y el traslado de 540 presos desde una cárcel ante la activación de quebradas y remociones en masa, según informaron las autoridades.

"Este evento meteorológico continúa afectando de manera amplia la zona norte del país", aseguró el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante un balance de la situación en el que detalló que las precipitaciones han afectado también a las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

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La persona fallecida es un conductor de una camioneta, de 54 años, que viajaba en Antofagasta con otros cuatro pasajeros que resultaron lesionados.

"Tenemos que lamentar una persona fallecida en la región de Antofagasta producto de un accidente de tránsito por caída de rocas en la calzada", informó la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

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El evento denominado baja segregada es una gran masa de aire frío que se desprende de la corriente principal de viento, y que llegó al norte del país generando precipitaciones que producen derrumbes, desprendimientos y crecidas de ríos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alarma meteorológica para el litoral y la cordillera de la costa en las zonas del norte entre Taltal y Tocopilla, este último el lugar desde donde se movieron a los internos de un centro de detención penitenciario hacia Antofagasta debido a las condiciones climáticas.

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"Se encuentra en curso un operativo de traslado en el cual están participando obviamente Gendarmería, las policías y se han tomado una serie de resguardos de seguridad para trasladar a estos 540 internos", explicó Alvarado.

Además, fueron evacuadas otras dos mil personas de cuatro sectores de Tocopilla donde se han desarrollado varias medidas de protección al igual que en otras zonas, donde se decretó la suspensión de clases este martes.

El balance del Senapred contabilizó siete damnificados y 244 personas albergadas entre las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Tarapacá afectadas por el evento meteorológico, que ha dejado a 18.000 clientes sin suministro eléctrico.

"Las condiciones de riesgo de remoción en masa o aluviones no se han debilitado producto de este evento, por lo tanto les pedimos a las personas no retornar hasta que las autoridades así lo indiquen", afirmó Cebrián.

Chile atraviesa un temporal, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones del país, entre el norte y el sur, y que ya había dejado 15 fallecidos. EFE