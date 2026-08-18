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Grupo Consultor EFE integra al Lic. Diego Romero como Director de Servicios Legales-Corporativos

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2026

La firma consolida su capacidad técnica y estratégica en entornos regulatorios complejos, reforzando su posicionamiento dentro de la red global MGI Worldwide.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de su estrategia de crecimiento y consolidación institucional, Grupo Consultor EFE (GCEFE) anunció oficialmente el nombramiento del Lic. Diego Romero como nuevo Director de Servicios Legales-Corporativos de la firma.

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Esta integración estratégica refuerza el compromiso del grupo de ofrecer soluciones jurídicas de alta especialización a clientes nacionales e internacionales. Este movimiento adquiere un valor relevante en el contexto de la integración de la firma a MGI Worldwide, una de las redes globales más importantes de firmas independientes de contabilidad, auditoría, legal y consultoría.

Respecto a este nombramiento, Adrián J. Romero, Socio Director de Grupo Consultor EFE, destacó: "Con la integración del Lic. Diego Romero reforzamos nuestra capacidad técnica frente a nuestros clientes internacionales y a nuestra red profesional MGI Worldwide. Estamos seguros de que Diego será un activo muy importante en el futuro de la firma".

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El Lic. Diego Romero integra una amplia trayectoria en los sectores público y privado. Es Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, docente universitario y cuenta con certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En el sector privado, cuenta con sólida experiencia como Director Jurídico especializado en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (M&A), Compliance e Inmobiliario. Asimismo, en el sector público ha destacado como Fiscal Especializado en Derechos Humanos y Titular de Bienes Inmuebles en Baja California.

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Su visión integral le permite abordar y resolver entornos regulatorios complejos con un enfoque estratégico y de negocios, garantizando la certeza jurídica y el valor agregado que demandan los clientes de la firma.

Acerca de Grupo Consultor EFE™

Grupo Consultor EFE es una firma boutique de consultoría empresarial que acompaña a empresarios y organizaciones en la toma de decisiones financieras, legales y estratégicas en USA, México y Latinoamérica. La firma es altamente reconocida por su liderazgo en materias especializadas como precios de transferencia, valuación financiera y consultoría para la optimización de empresas. Más información en www.gcefe.com.

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FUENTE Grupo Consultor EFE