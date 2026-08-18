El Ejército de Yemen confirma más de 130 operaciones militares contra posiciones hutíes

Guardar

El Ejército de Yemen ha informado este lunes de que en las últimas 24 horas ha llevado a cabo más de 130 operaciones militares contra posiciones de los rebeldes hutíes, sin aportar daños humanos derivados de tales intervenciones.

"Hemos llevado a cabo 133 operaciones militares contra las capacidades y los elementos de la milicia terrorista hutí en las últimas 24 horas", ha afirmado el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el coronel Abdulá Al Nuzaili, en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

Para ello, ha precisado, los uniformados se han valido de lanzacohetes, artillería y drones para "destruir las fuentes de amenaza". Todo ello contando con la participación de unidades del Ejército yemení --reconocido internacionalmente-- desplegadas a lo largo de las líneas de contacto.

Esta nueva andanada de ataques llega apenas dos días después de que la fuerza castrense informara de más de 180 ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes, causando, según aseguró entonces, "decenas" de heridos y bajas entre las filas de la insurgencia.

PUBLICIDAD

Por su parte, este mismo lunes, la insurgencia ha reivindicado un ataque con misiles contra un buque militar de Arabia Saudí frente al puerto de la localidad de Moca, en el suroeste del país, viéndose afectadas, a su vez, otras cuatro embarcaciones que actuaban de "escolta" de la embarcación.

TURK LLAMA A REDUCIR LAS TENSIONES

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido que la escalada del conflicto en Yemen "está matando e hiriendo a un número creciente de civiles", por lo que ha instado a todas las partes implicadas a "reducir las tensiones y evitar que el pueblo yemení sufra más penurias".

PUBLICIDAD

Lo ha hecho lamentando que al menos 17 civiles han perdido la vida por causa de ataques de los rebeldes hutíes contra zonas controladas por el Gobierno yemení, desde el 6 de agosto. Las mismas se suman a otras dos contabilizadas el pasado mes de julio en zonas controladas por la oposición.

"Hago un llamamiento a todas las partes para que reduzcan las tensiones y eviten que el pueblo yemení sufra más penurias", ha declarado Turk agregando que "el pueblo yemení ya ha sufrido demasiado por el devastador legado de años de conflicto, desplazamiento y crisis humanitaria".

PUBLICIDAD

Con al menos 18 millones de yemeníes ya en situación de inseguridad alimentaria, Turk ha advertido de que los ataques contra infraestructuras civiles corren el riesgo de "agravar una situación ya de por sí grave". Por ello ha abogado por que los mismos cesen "inmediatamente".

Los informes de Naciones Unidas también han apuntado que el Gobierno yemení ha llevado a cabo "casi 200 ataques contra posiciones hutíes en un periodo de 24, matando e hiriendo a decenas de personas y destruyendo equipos militares y depósitos de armas", según señala la ONU en un comunicado.

PUBLICIDAD

A su vez, la organización ha recordado que la crisis política y humanitaria que estalló en el país en 2011 ha desplazado a "millones de personas, devastado la economía y dejado a unos 20 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria".