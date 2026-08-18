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The Home Depot amplía su servicio de entrega más rápido del sector de las reformas del hogar con un servicio de entrega exprés a nivel nacional

PR Newswire

ATLANTA, 18 de agosto de 2026

· Disponible en todos los mercados de EE. UU. por una pequeña tarifa fija, sin necesidad de suscripción ni afiliación, lo que hace que la entrega rápida sea accesible tanto para clientes profesionales (Pro) como para aficionados al bricolaje (DIY).

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· El servicio de entrega urgente aprovecha las más de 2,000 tiendas de Home Depot en EE. UU. como centros de distribución locales, y entrega productos de calidad profesional y artículos básicos de bricolaje en tres horas o menos.

· Entrega miles de SKU de productos de fontanería, electricidad, ferretería, pintura, herramientas y materiales para proyectos cotidianos directamente desde las tiendas locales hasta la puerta de su casa o una obra.

ATLANTA, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- The Home Depot® ha anunciado hoy el lanzamiento a nivel nacional del servicio de entrega Express Delivery, que ofrece un servicio de entrega ágil a millones de clientes profesionales y aficionados al bricolaje por una pequeña tarifa fija en los mercados de EE. UU., sin necesidad de suscripción ni afiliación.

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Aprovechando su red de cadena de suministro y las más de 2,000 tiendas que tiene en Estados Unidos, que funcionan como centros de distribución, el servicio de entrega exprés de The Home Depot refuerza la posición de la empresa como el proveedor de entregas más rápido del sector de las reformas del hogar. Ahora, los clientes pueden recibir en tres horas o menos los artículos que necesitan con urgencia, incluidos los materiales y suministros para proyectos de construcción de Pro. Los clientes pueden consultar si un producto es apto para el envío exprés en las páginas de los productos y en el carrito al finalizar la compra.

"Los clientes esperan que los productos estén disponibles cuando y donde los necesiten, y el servicio Express Delivery nos ayuda a satisfacer esa expectativa con una solución rápida y fiable", afirmó Jordan Broggi, vicepresidente ejecutivo de Interconnected Retail. "Tanto si es un aficionado al bricolaje que necesita una bolsa más de abono para terminar el jardín como si es un profesional al que se le están acabando los adhesivos y la masilla para un trabajo urgente, Express Delivery hace que a nuestros clientes les resulte más fácil que nunca conseguir los materiales que necesitan, justo cuando más los necesitan".

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The Home Depot sigue invirtiendo en una oferta que aporta comodidad, valor y variedad tanto a los clientes aficionados al bricolaje como a los profesionales, entre las que se incluyen:· Entrega exprés por una pequeña tarifa fija por pedido, sin necesidad de ser socio, con entrega de productos esenciales para profesionales y aficionados al bricolaje en tres horas o menos. The Home Depot prevé ofrecer plazos de entrega aún más rápidos en los próximos meses.

· Entrega en el mismo día gratuito para pedidos de 25 dólares o más realizados antes de las 4:00 p. m., lo que brinda a los clientes otra forma de obtener los productos que necesitan para proyectos urgentes.

· Una amplia red de centros de distribución que entrega miles de artículos, incluso en el mismo día, en categorías como iluminación, muebles de baño, decoración, materiales de construcción y mucho más. En colaboración con las tiendas locales, esta red entrega más del 65 % de los paquetes disponibles en stock el mismo día o al día siguiente, y aproximadamente el 55 % de los pedidos de artículos grandes y voluminosos disponibles en stock en un plazo de dos días.

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· Entrega de electrodomésticos grandes al día siguiente, que llega al 60 % de la población de EE. UU. en artículos clave, lo que ayuda a los clientes a sustituir rápidamente electrodomésticos esenciales, como frigoríficos, lavadoras y secadoras, y permite a los profesionales conseguir electrodomésticos con mayor rapidez para reparaciones urgentes.

Para obtener más información sobre los servicios de entrega de The Home Depot, visite https://corporate.homedepot.com.

Acerca de The Home Depot The Home Depot es la mayor cadena minorista del mundo especializada en productos para el hogar. Al final del segundo trimestre, la empresa contaba con un total de 2,364 tiendas minoristas y más de 1,340 establecimientos SRS repartidos por los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa cuenta con más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa está incluida en la media industrial Dow Jones y el índice 500 de Standard & Poor.

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Advertencia sobre las declaraciones prospectivasAlgunas declaraciones incluidas en este comunicado constituyen "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en la legislación federal sobre valores, incluida la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en la actualidad y en hipótesis, expectativas y previsiones actuales sobre acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas pueden referirse, entre otras cosas, a la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con la interconexión, las tiendas, la cadena de suministro, la tecnología, la innovación y otras iniciativas estratégicas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres importantes, entre los que se incluyen, a título enunciativo y no limitativo, los descritos en nuestro último informe anual en el formulario 10-K. Las declaraciones prospectivas solo son válidas en la fecha en que se formulan, y la empresa no se compromete a actualizarlas salvo en la medida en que lo exija la ley. No obstante, se recomienda que consulte cualquier otra información que la empresa haga pública sobre temas relacionados, incluidos los documentos que presente posteriormente ante la Comisión de Valores y Bolsa.

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FUENTE The Home Depot