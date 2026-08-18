El déficit comercial de España con EEUU baja un 5,4% hasta junio y sube un 11,8% en el caso de China

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El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los seis primeros meses del año en 6.697,6 millones de euros, cifra un 5,4% inferior al saldo negativo de 7.083,3 millones de euros del mismo periodo de 2025, según datos recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior publicado por la Secretaría de Estado de Comercio.

Entre enero y junio, España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 8.639,5 millones de euros, un 1,3% menos que en los seis primeros meses del año anterior. Estos 8.639,5 millones de euros representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España en el primer semestre, que ascendió a 201.133,6 millones de euros.

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En lo relativo a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes por valor de 15.337,1 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un descenso del 3,2% respecto a 2025 y equivale al 6,6% del conjunto de las compras españolas al exterior (233.914,6 millones de euros).

En el ámbito de América del Norte en su conjunto, las exportaciones españolas repuntaron un 0,9% en el semestre (10.052,7 millones de euros), impulsadas por el avance registrado en Canadá (+25,7%), mientras que las importaciones de la zona cayeron un 4,7% (16.476,3 millones de euros).

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SUBE CASI UN 12% EL DÉFICIT COMERCIAL CON CHINA EN EL PRIMER SEMESTRE

Por su parte, el comercio con China arrojó hasta junio un déficit comercial para España de 22.599,5 millones de euros, un 11,8% más que el saldo negativo del primer semestre de 2025 (-20.207,6 millones).

Las exportaciones españolas al país asiático avanzaron un 1,3% en el semestre, contabilizando 4.000,7 millones de euros (el 2% del total de ventas al exterior), mientras que las importaciones crecieron un 10,1%, hasta los 26.600,2 millones de euros (el 11,4% del total de compras).

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De hecho, China volvió a situarse como el país con mayor contribución positiva al crecimiento interanual de las importaciones españolas en el semestre, destacando las compras de automóvil, equipos de telecomunicaciones y aparatos eléctricos.

En el análisis semestral del resto de mercados, los aumentos de exportaciones españolas más acusados se produjeron en las ventas hacia Indonesia (+100,6%), Australia (+63,5%), Eslovenia (+33,8%), Vietnam (+28,1%), Canadá (+25,7%) y Lituania (+23%).

En el capítulo de importaciones, los mayores crecimientos anuales acumulados hasta junio procedieron de Letonia (+45%), Lituania (+43,3%), Bulgaria (+35,9%), Japón (+32,9%), Nigeria (+30,8%) y Hong-Kong (+28,3%).

DATOS MENSUALES DE JUNIO: EEUU, CHINA Y OTROS MERCADOS

Atendiendo únicamente al mes de junio de 2026, el déficit comercial de España con Estados Unidos subió un 50,1% en tasa interanual, alcanzando los 1.791 millones de euros (frente a los 1.193 millones de junio de 2025).

Las exportaciones españolas a EEUU avanzaron en junio un 4,4%, hasta los 1.557,3 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes del mercado estadounidense se dispararon un 24,7%, situándose en 3.348,3 millones de euros.

En el intercambio con China, las exportaciones españolas repuntaron un 0,2% interanual en junio (hasta 613,3 millones de euros), en tanto que las importaciones procedentes del país asiático aumentaron un 24,1%, sumando 5.317,2 millones de euros. El déficit comercial con China en el mes ascendió a 4.703,9 millones de euros, un 28% más que en junio de 2025.

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En el resto de países, las exportaciones del mes de junio destacaron por sus notables incrementos hacia Chipre (+83,4%), Canadá (+71,6%), Vietnam (+66,3%), Lituania (+60%), Australia (+53,8%) y Letonia (+50,5%).

Por último, en las importaciones de junio, las subidas anuales más pronunciadas se registraron en los flujos procedentes de Egipto (+117,2%), Estonia (+78,5%), Brasil (+75,9%), México (+70,9%), Nigeria (+70,8%) y Australia (+63,1%).