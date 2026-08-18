El Consorcio del Jamón Serrano Español refuerza su presencia en EEUU con una nueva campaña de promoción

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Las exportaciones de jamones y paletas curados españoles a Estados Unidos han alcanzado las 1.534,25 toneladas en los cinco primeros meses de 2026, lo que representa un aumento del 39,65% respecto a las 1.098,61 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado el Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) en el marco del lanzamiento de su nueva campaña de promoción en Estados Unidos cofinanciada con fondos europeos.

En términos de valor, las ventas al mercado estadounidense se situaron en 19,16 millones de euros hasta mayo, un 20,61% más que en el mismo tramo de 2025, a pesar de que el precio medio descendió un 13,64%, fijándose en 12,49 euros por kilo.

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El director de Marketing y Promoción del CJSE, Álvaro Díaz de Liaño, ha destacado que Estados Unidos "sigue siendo un mercado estratégico" para el jamón serrano español y los datos acumulados hasta mayo "confirman que existe una demanda sólida, especialmente en formatos adaptados a las nuevas pautas de consumo".

No obstante, el directivo ha advertido de la necesidad de "seguir trabajando para proteger el valor del producto y reforzar su posicionamiento en un contexto internacional especialmente complejo", en referencia a las pautas del mercado global.

Para afianzar esta tendencia, el Consorcio ha impulsado una iniciativa promocional junto a la Denominación de Origen Protegida Cava dentro del programa EREA. El plan incluye degustaciones, misiones inversas, formación profesional, presencia en medios especializados y la participación en la feria Summer Fancy Food.

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El mercado estadounidense mantiene, además, la tendencia internacional de crecimiento del producto loncheado por su conveniencia, facilidad de consumo y adaptación. Así, en 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal destino en países terceros para la entidad, con 593.301 kilos comercializados con el sello 'ConsorcioSerrano' (un 13,65% más), representando el 19% del total exportado.

Asimismo, el sector analiza con atención la política comercial norteamericana ante el posible impacto de nuevos aranceles. "La incertidumbre arancelaria obliga a las empresas a actuar con prudencia", ha subrayado Díaz de Liaño, confiando en que el diálogo institucional "permita evitar medidas que perjudiquen la competitividad".

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