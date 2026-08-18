La justicia francesa amplía la investigación por injerencias rusas contra Philippe y Attal

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París, 18 ago (EFE).- La justicia francesa, que desde comienzos de mes había abierto una investigación por las sospechas de injerencia rusa contra un aspirante a las presidenciales de 2027, el socialdemócrata Raphaël Glucksmann, ha hecho lo mismo por otros dos, los antiguos primeros ministros Edouard Philippe y Gabriel Attal.

La Fiscalía de París confirmó este martes que ha decidido ocuparse de los tres casos antes incluso de recibir las denuncias de los interesados.

En la primera semana de agosto, el Ministerio Público había comunicado la puesta en marcha de un procedimiento sobre Glucksmann, eurodiputado próximo al Partido Socialista (PS), que era víctima de una campaña de calumnias en la que se utilizaba a su pareja, la periodista Léa Salamé, a la que se acusaba de estar sobornando a los medios en favor del político.

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Detrás de esa operación se había identificado al grupo Storm-1516, que se vincula al servicio de inteligencia militar ruso GRU, el mismo que aparecía como responsable de otra contra el también posible candidato presidencial Édouard Philippe, que fue primer ministro del presidente francés, Emmanuel Macron, entre mayo de 2017 y julio de 2020.

En el caso de Philippe, hubo informaciones falsas difundidas en redes sociales sobre su estado de salud.

Algo parecido ocurrió en una maniobra de desestabilización política dirigida contra Gabriel Attal, otro aspirante a la presidencia y también ex primer ministro del actual jefe del Estado.

Attal, del que se decía que sufría párkinson, presentó una denuncia por injerencia extranjera procedente de "redes rusas".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó en relación a esas campañas que su país no tolerará "ninguna tentativa de injerencia extranjera en su debate democrático", y en particular en las elecciones, a ocho meses de las presidenciales. EFE

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