Sibiga aboga por retomar el debate sobre el uso de los activos rusos congelados

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Berlín, 18 ago (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, instó este martes a retomar de forma activa el tema de los activos rusos congelados y debatir mecanismos jurídicos claros para que Ucrania pueda hacer uso de ellos, cuestión que tiene previsto abordar con los socios de Kiev.

"Consideramos que ha llegado el momento de retomar activamente el tema de los activos congelados para debatir mecanismos jurídicos claros sobre su uso en beneficio de Ucrania", declaró en una rueda de prensa en Kiev junto a su homólogo belga, Maxime Prévot.

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Afirmó que es una cuestión de justicia, ya que según las estimaciones del Banco Mundial, a día de hoy los daños causados por Rusia a la infraestructura ucraniana ascienden a más de 600.000 millones de dólares.

Los activos rusos bloqueados en las cuentas de Euroclear en Bruselas se estiman en unos 200.000 millones de euros.

"Es difícil para un solo Estado hacer frente a esto, sobre todo porque esta guerra no es sobre Ucrania. Ucrania ahora se defiende, protege la libertad de toda Europa y paga con ello el precio más alto: entrega las vidas de sus soldados", subrayó.

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Según Sibiga, los activos rusos congelados son una de esas líneas de actuación fundamentales que pueden fortalecer considerablemente a Ucrania a través del uso directo de estos fondos.

"Por eso, nosotros, como Ucrania, debatiremos esto activamente en las capitales europeas y no solo en ellas. Y esperamos sinceramente llegar a decisiones claras y concretas", indicó.

Destacó, además, que "debe ser una decisión colectiva y una responsabilidad colectiva".

Según Sibiga, Ucrania necesita apoyo para garantizar la estabilidad macrofinanciera y en este sentido los activos rusos podrían ser una vía. EFE

(foto)