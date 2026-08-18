Klarna sale de pérdidas en el segundo trimestre, pero cae un Bolsa tras reducir sus expectativas de ingresos

12/11/2025 Recurso de Klarna. ECONOMIA KLARNA

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La firma sueca de servicios de pago Klarna obtuvo un beneficio neto de 9 millones de dólares (7,77 millones de euros) en el segundo trimestre, dejando atrás los 'números rojos' de 53 millones de dólares (45,8 millones de euros) anotados en el mismo periodo de hace un año; sin embargo, sus acciones caen alrededor de un 18% en las operaciones previas de la Bolsa de Nueva York después de anunciar un reducción en su previsiones de ingresos para el ejercicio completo.

Los ingresos totales de la compañía se situaron entre abril y junio en los 1.042 millones de dólares (900 millones de euros), un 27% más, mientras que los costes operativos se encarecieron en un 24%, hasta los 355 millones de dólares (306 millones de euros).

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La empresa de pago aplazado de compras ('buy now, pay later', como se conoce en inglés) ha informado que 1,2 millones de comercios mantienen acuerdos activos con la compañía y el número de usuarios activos alcanzó los 6,5 millones en 16 países, frente a los 1,3 millones de hace un año.

A pesar de los buenos datos de ingresos y beneficios de estos últimos tres meses, Klarna ha reducido sus expectativas de facturación hasta la franja entre los 4.080 y 4.160 millones de dólares (3.525 y 3.600 millones de euros) para el año completo, frente a los 4.300 millones de dólares (3.715 millones de euros) adelantados previamente.

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En este sentido, los títulos de Klarna, que cotizan en Estados Unidos, se han desplomado un 18% en las operaciones previas a la apertura del mercado, situándose en los alrededor de 16 dólares, frente a los 19,51 dólares del cierre anterior.

"Más de 120 millones de consumidores utilizan Klarna, y cada uno la usa para una mayor parte de sus gastos cotidianos: los ingresos por consumidor activo crecieron un 24%. Este mayor compromiso explica el crecimiento del margen de transacción en dólares, un 42%, muy por encima de los ingresos y el volumen. Medimos nuestro progreso en términos de margen de transacción en dólares", ha sostenido el consejero delegado y cofundador de Klarna, Sebastian Siemiatkowski.

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