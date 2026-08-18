Qatar espera un acuerdo entre Irán y Omán sobre Ormuz para retomar los contactos entre Washington y Teherán

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Las autoridades de Qatar han señalado este martes que los actores que median entre Estados Unidos e Irán aguardan un acuerdo entre Irán y Omán para la gestión del paso por el estrecho de Ormuz para retomar los contactos entre Washington y Teherán.

En declaraciones durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, ha indicado que los mediadores, entre los que se encuentra Pakistán, Turquía, Omán o Qatar, se encuentran a la espera de que un pacto sobre el tránsito en el paso de Ormuz pueda facilitar nuevos contactos entre Estados Unidos e Irán.

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Así ha indicado que intentará que las dos partes vuelvan a mantener negociaciones cuando Irán y Omán anuncien su acuerdo bilateral sobre la gestión del estratégico paso, ahora en el centro de la disputa entre Washington y Teherán.

Este mismo martes el choque por el paso comercial ha vuelto a ponerse de manifiesto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya publicado ¡una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" estadounidense. Pocos minutos después, las autoridades iraníes han respondido al mensaje de la mano del viceministro de Exteriores, Kazem Qaribabadi, que en redes sociales ha tachado de "ilusiones" las aspiraciones de Trump sobre el estratégico paso.

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Esta retórica cruzada entre Washington y Teherán tiene lugar cuando ha expirado el plazo que se dieron para alcanzar un acuerdo de paz definitivo y abordar la cuestión nuclear de Irán. El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recalcado que Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.