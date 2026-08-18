China realiza su segunda "patrulla de combate" cerca de Taiwán en 4 días, según Taipéi

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Taipéi, 18 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán detectó este martes una nueva "patrulla conjunta de preparación para el combate" del Ejército chino en las cercanías de la isla, la segunda en cuatro días, unos movimientos que tienen lugar en plena escalada de la presión marítima de Pekín sobre este territorio.

En un comunicado, la cartera castrense señaló que, desde las 08.55 horas (00.55 GMT) de hoy, había detectado dieciocho salidas al mar de varios tipos de aeronaves chinas, entre ellas cazas de combate J-10, J-11 y J-16, así como aviones de alerta temprana KJ-500.

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Del total de esos aparatos, trece atravesaron la línea media del estrecho y su extensión e ingresaron en la región norte, centro y suroeste de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" con buques de la Armada.

El pasado 15 de agosto, un día después de la finalización de las maniobras militares anuales de Taiwán, el MDN reportó la presencia de otra de estas patrullas en las inmediaciones del territorio insular.

En aquella ocasión, diez aeronaves chinas, incluidas cazas J-11 y Su-30 y cazambombarderos JH-7, sobrevolaron los alrededores de Taiwán, con seis de ellas penetrando en la región norte y centro de la citada ADIZ.

Según el MDN, el objetivo de estas dos patrullas fue "hostigar el espacio aéreo y marítimo circundante" a Taiwán, una isla autogobernada desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

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Estas operaciones coinciden en el tiempo con la intensificación de la presencia naval china en aguas al este de la isla, una zona que no solo alberga rutas marítimas esenciales para el comercio mundial, sino que constituiría la vía por la que países como EE. UU. y Japón socorrerían a Taiwán en caso de una invasión o bloqueo chinos.

Desde el 1 de junio, el MDN ha registrado la presencia de 312 embarcaciones de la Guardia Costera y de otras administraciones públicas chinas cerca de Taiwán, cifra que contrasta con las 142 detectadas en los primeros cinco meses del año, según cálculos de EFE basados en los informes diarios del ministerio. EFE

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