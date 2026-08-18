Un proyectil impacta contra un buque en el estrecho de Ormuz

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Redacción Internacional, 18 ago (EFE).- Un proyectil impactó este miércoles contra un buque en el estrecho de Ormuz, según informó la agencia de Operaciones de ​Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo.

Según un aviso difundido por el organismo británico en su página web, la embarcación, cuya bandera no ha sido identificada, fue alcanzada "por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida" del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos e Irán.

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El incidente "provocó una víctima" entre la tripulación, que está siendo atendida por la Guardia Costera de Omán -país que comparte con Irán aguas territoriales en Ormuz-, señaló la UKMTO, que no ha proporcionado detalles sobre el estado de las personas a bordo del buque.

La agencia, que indicó que las autoridades se encuentran investigando lo sucedido, no facilitó la posición exacta de la embarcación impactada, información que sí precisó en anteriores alertas, aunque el mapa que acompaña al aviso sitúa el incidente frente a las costas de Omán.

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El ataque en el estratégico estrecho de Ormuz, que continúa bloqueado en el marco de la guerra en Oriente Medio, se produce un día después de que expirara el plazo de 60 días para alcanzar la paz contemplado en el memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio.

El pacto establecía, entre más cuestiones, el fin de las hostilidades, la reapertura de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, sin que se hayan conseguido sus objetivos, con las dos partes enrocadas en sus posiciones.

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Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que EE. UU. cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, oscila entre las amenazas militares tras una campaña de ataques de 12 días en julio y las presiones económicas por las que parece optar ahora para debilitar a la República Islámica. EFE