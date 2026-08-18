Ecuador, Chile y El Salvador coinciden esta semana en China para reforzar lazos

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Pekín, 18 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, visitan China esta semana con agendas centradas en profundizar los lazos comerciales e institucionales con el gigante asiático.

Las tres visitas coinciden en un momento de intensificación de los intercambios entre Pekín y la región, aunque parten de bases distintas: mientras Ecuador y Chile mantienen estrechos lazos comerciales con China desde hace años, con sendos acuerdos de libre comercio, El Salvador todavía negocia su tratado.

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Noboa se encuentra en China como parte de una gira asiática que también le llevará a Singapur y Vietnam y tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

Quito ha señalado entre sus prioridades el interés de Pekín por invertir en sectores como la energía y la minería y el objetivo ecuatoriano de reforzar sus exportaciones a China.

Uno de ellos es el acceso del camarón: Pekín restituyó esta semana la habilitación a ocho exportadores suspendidos desde octubre de 2025 y enero de este año, tras meses de gestiones.

Otros seis establecimientos continúan suspendidos, y la Cámara Nacional de Acuacultura confía en avanzar en el levantamiento de esas restricciones durante la visita de Noboa, en cuya agenda figuran asimismo la deuda que Ecuador mantiene con el Eximbank chino y la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la estatal china Sinohydro.

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La visita se produce después de la entrada en vigor en 2024 del tratado de libre comercio entre ambos países. Según datos gubernamentales ecuatorianos, Quito exportó en 2025 a China bienes no petroleros por 5.920 millones de dólares e importó por 7.821 millones, lo que dejó un déficit de 1.901 millones.

Los primeros datos de 2026 muestran además un avance de algunos de los principales productos ecuatorianos vendidos al mercado chino. En enero, el valor de las exportaciones de minerales de cobre pasaron de 108 a 246 millones de dólares respecto al mismo mes de 2025, mientras que el de la principal categoría de langostinos congelados aumentó de 215 a 256 millones.

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Ese mismo mes, las ventas de productos mineros a China alcanzaron los 249 millones de dólares, frente a 114 millones un año antes, mientras las acuícolas crecieron de 285 a 333 millones.

China mantiene asimismo inversiones en Ecuador: el flujo de inversión extranjera directa china alcanzó los 58 millones de dólares en 2025, de los que unos 49 millones correspondieron a explotación de minas y canteras.

La cifra supone un descenso considerable con respecto a los 117,9 millones de dólares registrados en 2024.

Por su parte, Pérez Mackenna realiza una visita a China que incluirá paradas en Pekín y Shanghái.

El canciller tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, además de participar en encuentros con empresarios en el marco del programa 'Choose Chile', orientado a atraer inversiones y abrir nuevos mercados para los productos chilenos.

La agenda parte de una relación económica consolidada: China es el principal socio comercial de Chile y, según datos divulgados por el Gobierno chileno, el intercambio bilateral alcanzó los 67.105 millones de dólares en 2025.

Santiago y Pekín conmemoran este año dos décadas de la entrada en vigor de su tratado de libre comercio.

Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene un superávit comercial con China, que en 2025 superó los 14.300 millones de dólares, según cifras de la Cancillería chilena.

Por su parte, el presidente del Legislativo salvadoreño, Ernesto Castro, visita China hasta el 22 de agosto por invitación de su homólogo chino, Zhao Leji.

La Asamblea salvadoreña no había detallado la agenda de la visita, aunque Castro se reunió la semana pasada con el embajador chino en San Salvador, Zhang Yanhui, con quien abordó la cooperación legislativa bilateral.

El Salvador estableció lazos diplomáticos con Pekín en 2018, tras romper con Taiwán, y su presidente, Nayib Bukele, realizó en 2019 una visita a China en la que se reunió con Xi.

Ambos países negocian un tratado de libre comercio, cuya primera ronda tuvo lugar en Pekín en 2024, aunque los intercambios mantienen un fuerte desequilibrio.

En 2025, El Salvador importó productos chinos por 3.566,2 millones de dólares, la cifra más alta desde 1994, mientras que sus exportaciones al gigante asiático cayeron a 50 millones.

El déficit comercial alcanzó así los 3.516,2 millones de dólares, un 34,3 % más que en 2024. EFE