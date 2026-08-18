Hakainde Michilema es reelegido presidente de Zambia con más del 60% de los votos

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El hasta ahora presidente en funciones de Zambia, el liberal Hakainde Hichilema, ha sido reelegido como jefe del Ejecutivo zambiano con más del 60% de los votos, frente a su rival más cercano, el líder de la oposición Brian Mundubile, quien se ha quedado con un 38,5% de los sufragios.

Así lo ha anunciado en la madrugada de este martes la Comisión Electoral de Zambia, precisando que Hichilema ha cosechado 2.965.326 votos, mientras que Mundubile ha logrado 1.856.217, lo que deja una diferencia entre ambos de más de un millón de sufragios.

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De este modo, Hichilema revalida su mandado por cinco años más, aupado por la producción récord de cobre sobre el continente africano y la revalorización de su moneda, el kwacha zambiano. Lo hace con el compromiso de seguir aplicando reformas favorables a las empresas, tras haber impulsado durante su legislatura un plan de reestructuración de la deuda que ha sido elogiado por los inversores.

Celebradas el pasado 13 de agosto, el recuento de votos tuvo que ser suspendido por la Comisión Electoral del país debido a episodios de "violencia" en distintos puntos del país.

El organismo electoral "tomó nota" de dichos episodios registrados en ciertos distritos dirigida, según la institución, "contra el personal electoral" provocando de tal modo el "robo de papeletas marcadas en las urnas".

Cabe recordar que Hichilema se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en 2021, a las que concurrió como principal líder opositor del expresidente Edgar Lungu. Así, logró acceder a la Presidencia al quinto intento, aprovechando el deterioro de la imagen del entonces mandatario por la crisis económica y social en Zambia, agravada por la pandemia de coronavirus.

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