Shein buscará una valoración de hasta 27.000 millones de dólares con su salida a bolsa

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Shein Global Holdings buscaría alcanzar una valoración de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares (22.470 y 23.334 millones de euros) en su oferta pública en Hong Kong, según han indicado a Bloomberg fuentes cercanas al asunto, lo que representaría una caída considerable respecto al valor máximo de alrededor de 100.000 millones de dólares (86.420 millones de euros) que llegó a alcanzar en 2022.

La empresa intentará recaudar unos 2.000 millones de dólares (1.728 millones de euros) en la operación, que podría llevarse a cabo a finales de mes, indicaron las fuentes, tras haber estado evaluando el interés de los inversores.

No obstante, las deliberaciones al respecto aún continúan y los detalles sobre el tamaño, la valoración y el calendario de la transacción podrían cambiar.

La semana pasada, 'Financial Times' indicaba que, si bien a nivel interno el gigante de la 'fast fashion' se fijó una valoración objetivo de 30.000 millones de dólares (25.926 millones de euros), los inversores sondeados habrían mostrado interés en adquirir acciones de la compañía con una valoración de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares (21.605 y 25.926 millones de euros).

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El mes pasado, los reguladores chinos aprobaron la solicitud del gigante de la moda para cotizar en Hong Kong, dando luz verde a una operación que lleva más de cuatro años gestándose, después de que los intentos anteriores de Shein de cotizar en Nueva York y Londres se vieran frustrados por la oposición de los políticos y el escrutinio de su cadena de suministro en China.

Si bien la popularidad de Shein se disparó durante la pandemia, cuando los consumidores confinados en sus hogares se vieron atraídos por sus bajos precios y su enorme inversión publicitaria, la valoración de la compañía se ha visto lastrada por la imposición de aranceles estadounidenses, así como por la eliminación de las exenciones fiscales que permitían a la empresa evitar el pago de tasas de importación al enviar pedidos a Estados Unidos o la Unión Europea.

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Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares (85,6 millones de euros) en los tres primeros meses de 2026, resultado negativo que contrasta con el beneficio neto de 395 millones de dólares (341 millones de euros), según desveló la empresa en el borrador del folleto registrado de cara a su próximo debut en la Bolsa de Hong Kong.

En la documentación registrada, donde Shein no precisa la fecha ni el alcance de su futuro salto al parqué, la compañía con sede en Singapur atribuyó principalmente estas pérdidas al deterioro del valor razonable de las acciones preferentes convertibles y rescatables.

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Por otro lado, la firma contabilizó una cifra de negocio de 9.052 millones de dólares (7.823 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, un avance del 1,1% respecto del mismo periodo del año anterior, manteniendo estable la comercialización de productos, con 7.757 millones de dólares (6.704 millones de euros), mientras que los servicios aportaron 1.295 millones de dólares (1.119 millones de euros), un 9% más.