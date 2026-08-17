Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Abordado por ocho personas armadas un buque frente a las costas de Somalia

Imagen IGSVYRZQSNBZZJPGU7QSJ4SXWI
Guardar

Un grupo de ocho personas armadas han asaltado y tomado el control de un buque de carga frente a las costas de Somalia, ha informado este lunes el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha indicado en un breve comunicado que la embarcación se encontraba apenas "a cuatro millas náuticas (poco más de siete kilómetros) al sur de Mareeyo, en Somalia", cuando ha sufrido el asalto.

"El oficial de seguridad de a bordo de un buque de carga informa de que ocho personas armadas no autorizadas han abordado el buque y han tomado el control del mismo. Las autoridades están investigando el caso", ha agregado, antes de prevenir a las tripulaciones que navegan en la zona que lo hagan con "precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa al UKMTO".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kiko Rivera reaparece con sus hijas pero sin rastro de su hijo con Jessica Bueno: ¿sigue en Canarias con Isabel Pantoja?

Kiko Rivera reaparece con sus hijas pero sin rastro de su hijo con Jessica Bueno: ¿sigue en Canarias con Isabel Pantoja?

El Pentágono exige auditar la cooperación académica con ciertos centros foráneos

Infobae

Los desalojados por el incendio de Riglos (Huesca) podrán volver a casa a partir de mañana

Infobae

La brasileña Vibra pone la mira en Centroamérica para impulsar su expansión internacional

Infobae

Rusia e influenciadores de MAGA en EE.UU. promueven en redes la independencia de Alberta

Infobae