La ONU expresa su alarma por el aumento de víctimas civiles en ataques hutíes en Yemen

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Ginebra, 17 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este lunes su alarma por la escalada de las hostilidades en Yemen, donde en lo que va de mes al menos 17 civiles han sido víctimas de los ataques de rebeldes hutíes contra zonas controladas por el Gobierno.

También se registraron al menos dos víctimas civiles en ataques a áreas controladas por los hutíes, indicó Türk en un comunicado donde pidió el cese inmediato de este tipo de acciones contra la población.

"Hago un llamamiento a todas las partes para que reduzcan las tensiones y eviten infligir más sufrimiento al pueblo. Los yemeníes ya han sufrido demasiado a causa del devastador legado de años de conflicto, desplazamientos y crisis humanitaria", afirmó.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas citó en el comunicado ataques como el perpetrado contra un campamento para desplazados de Jaw al-Naseem, en Marib (Oeste), donde un misil hirió a seis civiles el 7 de agosto.

También recordó la ofensiva con misiles y drones lanzados por los hutíes dos días después contra el puerto de Al Mokha (suroeste), causando la muerte de tres trabajadores portuarios y otros cuatro heridos.

Otro ataque hutí contra un buque de carga el 11 de agosto causó presuntamente la muerte de cuatro tripulantes, tres paquistaníes y un indonesio, así como varios heridos, denunció el alto comisionado austríaco.

"Insto a todas las partes a poner fin de inmediato a cualquier acción que pueda llevar a Yemen de nuevo a un conflicto a gran escala", concluyó Türk. EFE