Excongresista enemistada con Trump asegura que EEUU medita usar arma nuclear contra Irán

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Washington, 17 ago.- La excongresista Marjorie Taylor Greene, conocida por haberse enemistado con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras haber sido una fervorosa aliada, aseguró este lunes que el Gobierno del republicano está estudiando el posible uso de armas nucleares contra Irán para poner fin a la guerra y reclamó desechar semejante idea y poner fin al conflicto.

"Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, han leído bien. Es real. No estoy especulando. Es algo que sé", escribió Greene en un mensaje en X.

La ex representante de la Cámara de Representantes por un distrito de Georgia recordó las trágicas consecuencias en Japón, el único país atacado con armas nucleares en la historia, cuando EE.UU. lanzó en agosto de 1945 dos bombas que se estima que dejaron más de 200.000 muertos, incluyendo a víctimas que posteriormente fallecieron a causa de la radiación.

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Greene, que abandonó su escaño en enero después de que Trump declarara una campaña contra ella debido a sus desencuentros en temas como la sanidad, los archivos del caso Epstein o la política exterior, afirmó que Trump decidió iniciar la guerra movido tan solo por unas afirmaciones de Israel contrarias a los análisis de la inteligencia estadounidense que descartaban que Irán estuviera cerca de desarrollar un arma nuclear.

"Y ahora es nuestro Gobierno el que está considerando reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán, a pesar de que Trump afirma haber ganado la guerra como 40 veces y dice que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz", aseguró la excongresista en su mensaje en redes sociales.

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"Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero podría ser quien provoque un holocausto nuclear que probablemente arrastraría al mundo entero a un conflicto mayor, una depresión económica y un sufrimiento humano masivo nunca antes visto en nuestras vidas, y quizás en toda la historia. La gente debe alzar la voz y detener con valentía esta locura", añade el texto.

El mensaje de Green, cuya publicación coincide técnicamente con la expiración este lunes de un alto el fuego firmado por Washington y Teherán para negociar durante 60 días, concluye con este llamamiento: "No usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora".

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Trump ha amenazado en varias ocasiones con lanzar ataques a gran escala contra Irán pero ha negado siempre que en sus planes esté el uso de armas nucleares. EFE