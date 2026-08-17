El presidente Hichilema lidera el recuento de los comicios de Zambia y aumenta su ventaja

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Nairobi, 17 ago (EFE).- El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, lidera el recuento de las elecciones generales que se celebraron el pasado jueves, con el 62,28 % de los votos en 161 circunscripciones escrutadas de un total de 226, informó este lunes la Comisión Electoral zambiana (ECZ, en inglés).

Según los datos presentados por la ECZ en una comparecencia, Hichilema, con 2.057.986 votos, aumenta su ventaja respecto a su principal rival, el exministro Brian Mundubile, quien cosechó un 36,04 % de apoyo (1.190.920 votos).

Los otros doce candidatos que se postulaban no superan los 15.000 votos, tras registrarse 3.304.309 sufragios válidos y un 57,77 % de participación.

Aunque el organismo tenía previsto anunciar a lo largo de este lunes los resultados finales, la presidenta de la ECZ, Mwangala Zaloumis, dijo que intentarán hacerlo en las próximas 72 horas debido a las "dificultades para conseguir la información" en todo el país.

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Mundubile se declaró el viernes vencedor de unos comicios que se celebraron en un contexto de reducción de las "libertades fundamentales" y de "competencia desleal", según dijo este sábado la misión de observación enviada por la Unión Europea (UE) al país africano.

Los observadores hicieron pública su valoración mientras la ECZ sigue con el recuento, tras una suspensión temporal del escrutinio el viernes a causa de episodios de violencia contra agentes electorales en algunos distritos.

A pesar de ello y de algunos retrasos en la llegada de materiales y agentes electorales a los centros de votación, las elecciones se desarrollaron "en un ambiente generalmente pacífico y ordenado", según indicó, por su lado, la misión de observación de la Unión Africana (UA).

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Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas el 13 de agosto en Zambia para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.

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Según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados. EFE