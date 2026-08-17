PP cuestiona el "cambio de postura" del alcalde de Cuenca respecto a la gestión de Sánchez "a pocos meses de elecciones"

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La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, ha pedido al alcalde de la ciudad, Darío Dolz, que explique a los conquenses qué quiso decir exactamente cuando afirmó que la situación política nacional es "totalmente insostenible" y reclamó la convocatoria de elecciones generales "lo antes posible".

De este modo ha reaccionado el PP después de que el regidor conquense, en una entrevista con Europa Press, asegurase, "desde la lealtad a unas siglas" como son las de su partido, que "toca ya que haya elecciones generales" y que estas sean "lo antes posible".

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En nota de prensa, Jiménez ha recordado que el alcalde de Cuenca ha defendido durante años las principales decisiones políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, "incluso en momentos de máxima controversia nacional".

"Por lo que ahora, a escasos meses de la celebración de las elecciones municipales, no tiene sentido que realice estas declaraciones. Lo que merecen los conquenses es una explicación. Si el señor Dolz considera que la situación es insostenible, debe aclarar si se refiere a la corrupción que rodea al PSOE, a los pactos con los independentistas, a la amnistía, a la falta de Presupuestos Generales del Estado o a qué está haciendo exactamente referencia", ha indicado.

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A la edil 'popular', las declaraciones del alcalde generan más preguntas que respuestas. "Durante mucho tiempo Darío Dolz se ha pronunciado favorablemente sobre la gestión de Pedro Sánchez. Ahora dice que la situación es insostenible, pero no aclara por qué. Los conquenses tienen derecho a saber qué ha cambiado para que quien lo ha aplaudido durante todos estos años, decida ahora reclamar elecciones generales".

Para Jiménez, resulta especialmente significativo que estas palabras lleguen "cuando cada vez son más las voces dentro del PSOE que muestran preocupación por el desgaste electoral del partido".

"Mucho nos tememos que el señor Dolz no esté pensando en los problemas de los españoles ni de los conquenses, sino en los problemas electorales suyos. La pregunta es sencilla; ¿le preocupa la situación de España o le preocupan sus expectativas electorales?", pregunta Jiménez.

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De ahí que la presidenta de los 'populares' conquenses incida en que el alcalde socialista "debe aclarar también si sigue respaldando políticamente a Pedro Sánchez".

"Si mañana se convocan elecciones generales y Pedro Sánchez vuelve a ser el candidato socialista, los conquenses merecen saber si Darío Dolz pedirá el voto para él o si, por el contrario, considera que quien debe asumir responsabilidades es el propio presidente del Gobierno. Las medias palabras ya no sirven", ha concluido Jiménez.

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