Hayden Panettiere murió en Carolina del Sur sin signos de violencia

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Redacción Internacional, 17 ago (EFE).- Hayden Panettiere, protagonista de películas como 'Scream', murió en Carolina del Sur sin que por el momento las autoridades que investigan su fallecimiento hayan encontrado signos de violencia o circunstancias sospechosas, según publica la revista People.

La publicación añade que agentes de policía y personal de emergencias médicas acudieron a una residencia en la localidad Greenville, Carolina del Sur, tras recibir informes sobre una "mujer inconsciente" hacia las 13:50 -hora local- del domingo.

De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se escuchó a los funcionarios hablar de una 'sobredosis' y un 'paro cardíaco'.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al 911 realizada por un amigo de la actriz, informó el portal TMZ citando fuentes policiales.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere aplicando "soporte vital cardíaco avanzado" y reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la intérprete fue declarada muerta a las 14:32.

Las autoridades oficiales investigan su muerte, pero hasta el momento no han hallado indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas, según añaden las mismas fuentes.

Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, y se alejó de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con 'Scream VI'. El pasado mayo publicó las memorias 'This Is Me: A Reckoning', en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

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Compañeros de la industria, como la actriz Viola Davis, Bethany Joy Lenz, Melissa Barrera y otras celebridades han rendido homenaje a Panettiere tras conocer la noticia de su fallecimiento.

Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, pero es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes'.

También como Juliette Barnes en el drama musical 'Nashville', por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Con esta serie protagonizó 128 episodios entre 2012 y 2018.

También participó en 'Remember the Titans' ('Duelo de Titanes'), 'Raising Helen' ('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), 'Ice Princess`' ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y 'Scream 4'.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como 'Ally McBeal' y 'Malcolm in the Middle'.EFE