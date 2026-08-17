Ghana se une a otros países africanos y pide a Rusia cesar reclutamiento de sus nacionales

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Moscú, 17 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, solicitó este lunes a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Rusia cese el reclutamiento de ciudadanos ganeses para combatir en Ucrania, después de que otros países africanos hicieran el mismo reclamo.

En rueda de prensa con el jefe de la diplomacia rusa, Okudzeto Ablakwa pidió a Lavrov "el cese del reclutamiento ilegal de ganeses".

"Sesenta y dos ganeses han muerto (en el frente ucraniano), otros 15 están desaparecidos", afirmó.

A su vez, el jefe de la diplomacia rusa señaló que "la información sobre las condiciones de estos contratos (para sumarse a las fuerzas rusas y combatir en la guerra) está en fuentes abiertas, y nosotros hemos explicado desde hace tiempo que todo esto está bajo control del Ministerio de Defensa".

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"Otros países también nos han enviado solicitudes semejantes. Y el Ministerio de Defensa tiene un departamento especial que analiza, y estoy seguro que analizará las solicitudes adicionales que recibimos hoy de nuestros amigos ganeses",dijo.

Añadió que algunos ciudadanos de este país firmaron contrato con el Ejército ruso "como una muestra de solidaridad del país que les ayudó a enfrentar el racismo".

"Algunos firmaron contratos por motivos financieros, y en esto tampoco hay nada inusual", sostuvo.

Anteriormente otras naciones africanas, como Zimbabue y Kenia denunciaron el reclutamiento de sus ciudadanos para combatir en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según informó en abril pasado el portavoz del Gobierno de Zimbabue, Nick Mangwana, al menos 18 ciudadanos zimbabuenses han muerto en la guerra en Ucrania.

A su vez, el ministro zimbabuense de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión, Soda Zhemu, denunció que muchos ciudadanos de su país marcharon al frente ruso "tras ser víctimas de trata de personas" y ser reclutados para luchar en Ucrania.

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"Según informes, fueron engañados con falsas ofertas de trabajo y obligados a participar en combates en el extranjero. El Gobierno ha declarado esto como un grave caso de trata de personas y está actuando con urgencia para proteger a sus ciudadanos", declaró.

Hasta ahora, Zimbabue ha identificado un total de 81 ciudadanos reclutados para luchar en la guerra de Ucrania.

A su vez, Kenia denunció en febrero pasado el reclutamiento de al menos 1.000 ciudadanos kenianos, "a los que prometen condiciones de servicio lucrativas, como salarios de unos 300.000 chelines al mes (cerca de 2.000 euros) y bonificaciones generosas de entre 900.000 (unos 5.900 euros) y 1,2 millones de chelines (unos 7.900 euros), además de otorgarles la ciudadanía rusa", según denunció el líder de la mayoría de la Asamblea Nacional (Cámara baja), Kimani Ichung'wah.

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Desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han informado de la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando del lado ruso.EFE