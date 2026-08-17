El petróleo de Texas sube un 0,61 % al expirar sin éxito la tregua entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 17 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 0,61 %, hasta los 82,90 dólares el barril, en medio de una aparente falta de avances en las negociaciones en Oriente Medio cuando hoy expira el memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,50 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Irán no puede tener un arma nuclear, justo el día que expira el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio, que aspiraba a terminar con la guerra en Oriente Medio.

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"El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear", escribió el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

El plazo establecido en el memorando, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra, termina este lunes sin que se haya conseguido la paz y con Estados Unidos e Irán enrocados en sus posiciones.

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El vencimiento es sobre todo simbólico dado que en estos 60 días se han vuelto a producir choques militares y el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, lo que mantiene alto el precio del petróleo.

Este fin de semana, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió que Irán impedirá que Estados Unidos vuelva a entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz o restablezca sus bases en Oriente Medio. EFE

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