Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El petróleo de Texas sube un 0,61 % al expirar sin éxito la tregua entre EE.UU. e Irán

Guardar

Nueva York, 17 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 0,61 %, hasta los 82,90 dólares el barril, en medio de una aparente falta de avances en las negociaciones en Oriente Medio cuando hoy expira el memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,50 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Irán no puede tener un arma nuclear, justo el día que expira el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio, que aspiraba a terminar con la guerra en Oriente Medio.

PUBLICIDAD

"El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear", escribió el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

El plazo establecido en el memorando, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra, termina este lunes sin que se haya conseguido la paz y con Estados Unidos e Irán enrocados en sus posiciones.

PUBLICIDAD

El vencimiento es sobre todo simbólico dado que en estos 60 días se han vuelto a producir choques militares y el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, lo que mantiene alto el precio del petróleo.

Este fin de semana, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió que Irán impedirá que Estados Unidos vuelva a entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz o restablezca sus bases en Oriente Medio. EFE

Últimas Noticias

Recuperado en Milwaukee (EE.UU.) un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

Recuperado en Milwaukee (EE.UU.) un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

PP cuestiona el "cambio de postura" del alcalde de Cuenca respecto a la gestión de Sánchez "a pocos meses de elecciones"

PP cuestiona el "cambio de postura" del alcalde de Cuenca respecto a la gestión de Sánchez "a pocos meses de elecciones"

Excongresista enemistada con Trump asegura que EEUU medita usar arma nuclear contra Irán

Infobae

El presidente Hichilema lidera el recuento de los comicios de Zambia y aumenta su ventaja

Infobae

Marc Santos, el último adolescente que irrumpe en el fútbol español tras Lamine Yamal

Infobae